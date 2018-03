Zypern: Im Fadenkreuz der EU-Finanzdiktatur

Wie sicher sind unsere Privatkonten?

Wien (OTS) - "Der Versuch der Europäischen Union bei allen zypriotischen Kontobesitzern Zwangsenteignungen durchzuführen, ist gescheitert. Das zypriotische Parlament hat eine eindeutige Antwort gegeben. Nun würde es mich nicht wundern, wenn es in anderen europäischen Krisenländern zum Sturmlauf auf die Banken kommt", erklärt Dr. Barbara Kolm, die Direktorin des Austrian Economics Centers.

Die führenden EU-Länder stellten Zypern am Wochenende vor die Alternative, entweder der Einlagenenteignung zuzustimmen oder aus dem Euro auszusteigen. Ein 10 Milliarden Euro Hilfspaket wurde Zypern nur in Aussicht gestellt, wenn auch das zypriotische Parlament den Zwangsenteignungsmaßnahmen zustimmt, die rund 5,8 Milliarden Euro eingebracht hätten.

"Die Vorgangsweise der Europäischen Union gegenüber dem souveränen Inselstaat Zypern war diktatorisch und beängstigend zugleich. Nun darf sich die Europäische Union nicht wundern, wenn Russland einspringt. Die Erdgasvorkommen könnten eine gute Verhandlungsbasis bilden", meint Kolm.

Südlich von Zypern sind erst vor zwei Jahren gigantische Erdgasvorkommen entdeckt worden. Die amerikanische Firma Noble Energy hat bei ihren Forschungen ungefähr fünf bis acht Billionen Kubikfuß (180 bis 285 Milliarden Kubikmeter) Erdgas unter dem Meeresboden südlich der Insel entdeckt.

"Trotzdem: Die Angst, dass vor allem die Bürger Südeuropas die Geldinstitute stürmen, ist durchaus berechtigt, schließlich befürchten sie, dass irgendwann jeder EU-Bürger gezwungen wird, seinem Staat aus dem Schuldenchaos herauszuhelfen", fügt Kolm hinzu. Auf italienischen Konten liegen insgesamt 2,43 Billionen Euro, in Spanien sind es 2,29 Billionen Euro und auf allen griechischen Konten sind es gerade noch rund 250 Milliarden Euro. Der Anteil der ausländischen Kontobesitzer ist verhältnismäßig klein. Im Vergleich dazu: Auf zypriotischen Konten lagern rund 70 Milliarden Euro. Dabei beträgt das Bruttoinlandsprodukt des Inselstaates gerade einmal 3 Milliarden Euro. Ein Drittel aller zypriotischen Konten ist in ausländischer Hand. Das Steuerparadies Zypern lockte mit überdurchschnittlichen Sparzinsen.

Über die letzten 12 Jahre gerechnet war der Zinsertrag auf Zypern drei Mal so hoch wie in Österreich. Vor allem russische Oligarchen konnten dieser Sparzinsverlockung nur schwer widerstehen. Zudem: In keinem anderen EU-Land wurden so viele Kredite an ausländische Kreditnehmer vergeben wie auf dem Inselstaat Zypern.

Seitens der Europäischen und der Europäischen Zentralbank wird immer wieder betont, dass Zypern ein Sonderfall ist, der sich nicht vergleichen und auch nicht wiederholen wird. Der Anteil der Banken am Bruttosozialprodukt ist in Zypern fast doppelt so hoch wie in Österreich und im europäischen Durchschnitt.

"Der gescheiterte Zwangsenteignungsversuch durch die Europäische Union auf Zypern verdeutlicht", so Kolm weiter, "dass die staatliche Souveränität im Ernstfall wenig zählt und, dass die EU in erster Linie die Finanzen der Krisenländer übernehmen und gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank den Finanzmarkt immer stärker kontrollieren möchte."

In der Europäischen Union gibt es Überlegungen, neben der Bankenaufsicht auch die Einlagesicherung zu vereinheitlichen. "Das ist der falsche Schritt, in die falsche Richtung, zum falschen Zeitpunkt", warnt Kolm, "denn nur wirklich freie Märkte können als natürliches Regulativ wirken." Inhaltlich wehrt sich Kolm auch dagegen "die Bewältigung der Staats- und Schuldenkrise in Europa ausschließlich mit der Überlebensfähigkeit des Euros zu verknüpfen." Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat erneut festgehalten, "dass Europa dann scheitert, wenn der Euro scheitert."

Im Zuge der Zypernkrise erklärte Österreichs Finanzministerin Maria Fekter, "dass der Bankrott Zyperns nur durch den Zugriff auf die Privatkonten verhindert werden kann."

In Österreich und in den meisten EU-Ländern sind laut Gesetz pro Sparer und Institut Einlagen von bis zu 100.000 Euro abgesichert. Im Ernstfall müssen zunächst andere Banken, in letzter Konsequenz dann der Staat einspringen. Doch seit dem EFTA-Gerichtsentscheid vom Jänner 2013 ist auch das nicht mehr sicher. Darin hieß es, dass "ein Staat grundsätzlich nicht einspringen muss, wenn das nationale Einlagensicherungssystem im Zuge einer großen Finanzkrise an seine Grenzen gestoßen ist. Die Forderungen der ausländischen Kontobesitzer bei den isländischen Banken betrugen insgesamt 3,8 Milliarden Euro, also etwa 25 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsproduktes Islands. Das kleine Island mit 330.000 Einwohnern ist kein EU-Mitglied, hat sich aber vertraglich verpflichtet, sich an die Vorgaben des gemeinsamen europäischen Marktes zu halten.

"Selbst wenn alle Staats- und Regierungskanzleien immer betonen werden, dass sich dieser Urteilsspruch nicht eins zu eins auf alle EU-Staaten umlegen lässt, dieser Präzedenzfall zeigt, dass der staatliche Sparerschutz im Ernstfall wirkungslos sein kann. Die zypriotische Zwangsabgabe auf Bankguthaben wird über kurz oder lang wohl auch in Mitteleuropa als letztes monetäres Aufgebot gegen den Staatsbankrott kommen. Ob das die Bürger der Europäischen Union wollen oder nicht, diese Frage stellt sich schon lange nicht mehr", ist sich Kolm abschließend sicher.

