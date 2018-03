BZÖ-Bucher: Zypern-Desaster zeigt Notwendigkeit von Spekulationsverbot auf

Wien (OTS) - "Es ist unverständlich, dass es nach dem Spekulationsskandal in Salzburg bis heute nicht gelungen ist, ein Gesetz zustande zu bringen, das Spekulationen mit öffentlichen Geldern verhindert. Die FPÖ macht mit ihrer Ablehnung der rot-schwarzen Bundesregierung die Räuberleiter, weil diese gar kein Spekulationsverbot will. Die Linie des BZÖ ist ganz klar: Keine Spekulationen mit dem hart verdienten Geld der österreichischen Steuerzahler. Dafür braucht es eine verfassungsrechtliche Regelung", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher bei der vom BZÖ verlangten Einwendungsdebatte gegen die Tagesordnung.

Gerade die aktuelle Situation in Zypern zeige, dass ein Spekulationsverbot dringend notwendig sei. "Anhand von Zypern zeigt sich, dass in der EU nur die Bankenlobbyisten und nicht die Regierungspolitiker das Sagen haben. Auch ÖVP-Finanzministerin Fekter geht vor den Bankkonzernen in die Knie. Es geht nicht mehr darum, was die Menschen wollen, sondern nur mehr um die Gier und den Profit der Banker, die die dunkle Seite der Macht geworden sind", kritisierte Bucher.

Es sei nicht gelungen, auf europäischer Ebene klare Spielregeln gegen Spekulationen zu finden. "Fakt ist, dass die Einlagensicherung niemals schlagend wird, wenn Banken nicht in Konkurs gehen können. Hingegen wird auf das Vermögen der Sparer zurückgegriffen. Das wollen wir in Österreich nicht. Daher müssen unsere Bankguthaben verfassungsrechtlich abgesichert werden", forderte der BZÖ-Chef.

