Spindelegger: Jungen Familien leistbares Wohnen ermöglichen

Mehr leistbaren Wohnraum durch frisches Geld für Neubauten – Gesundheitsreform und Regierungsvorlage für Cybersicherheitsstrategie beschlossen

Wien, 20. März 2013 (ÖVP-PD) Nach dem Ministerrat unterstreicht Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger ein weiteres Mal die Wichtigkeit der ÖVP-Wohnoffensive. Vor allem Jungfamilien brauchen leistbaren Wohnraum. "Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, Wohnungen zu erhalten, und sie nicht ewig darauf warten lassen", stellt Spindelegger klar. Jetzt sei es wichtig, frisches Geld für Neubauten zu lukrieren. "Wenn man zum Beispiel zehn Prozent der Pensionsvorsorge für den Wohnbau investiert, bringt das zwei Milliarden Euro zusätzlich." Die von der SPÖ als Allround-Lösung angepriesene Zweckbindung von Wohnbaugeldern sieht Spindelegger skeptisch: "Durch die Zweckbindung allein löst man keinen großen Bauboom aus." Erst müsse in den Bundesländern erhoben werden, wie es mit den tatsächlichen Ausgaben für den Wohnbau aussieht, erst dann können gezielte Maßnahmen gesetzt werden. Für Spindelegger sind faire Bedingungen im Gemeindebau ein weiterer wichtiger Punkt. "Wenn Sozialbau draufsteht, dann muss das auch drinnen sein. Wenn jemand darin wohnt, der genug verdient, sollte die Miete angepasst werden. Diese Mehreinnahmen können wir dann wieder in Neubauten investieren", so der Vizekanzler. Es gehe jedenfalls nicht darum, Menschen aus ihren Wohnungen zu werfen, wie es vom Koalitionspartner poltert. Dennoch ist Spindelegger optimistisch hinsichtlich einer Einigung: "Es herrscht ein Wettbewerb der Ideen. Wir werden einen Konsens finden." ****

Im Ministerrat wurde heute weiters die Gesundheitsreform beschlossen. "Das hat gewaltige Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und die finanzielle Gesundung Österreichs. Damit erreichen wir eine Kostendämpfung von 3,4 Milliarden Euro bis 2016 in den Ländern und bei den Krankenkassen", betont Vizekanzler Michael Spindelegger,

der auf die konsequente Abarbeitung des Reformprogrammes hinweist. "Wir haben die Gesundheitsreform im Konsens mit den Ländern ausverhandelt. Diese werden sie jetzt auch umsetzen", so der Vizekanzler. Ebenfalls beschlossen wurde eine Regierungsvorlage zur gesamtstaatlichen Koordination von Cyberkrisenmanagement. "Zum ersten Mal haben wir eine Cyberstrategie, bei der alle betroffenen Ressorts an einem Strang ziehen", sagt Spindelegger. Kernpunkt der Strategie ist eine gesamtstaatliche Koordination des Cyberkrisenmanangements, um klare, moderne Antworten auf Kriminalitätsfälle im Cyber- und Internetbereich zu geben.

Abschließend nimmt der Außenminister auf das Außenministertreffen kommenden Freitag in Dublin und das dortige Hauptthema Syrien Bezug: "Wir haben eine klare Position: Wir wollen nicht mit mehr Waffen diesen Krieg befeuern, wir wollen im politischen Dialog vorankommen. Daher lehnen wir Waffenlieferungen von Seiten der EU nach Syrien ab. Uns geht es natürlich vor allem um die Sicherheitslage der österreichischen Soldaten am Golan, die sich durch weitere Waffenlieferungen verschärfen könnte.

