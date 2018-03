Erlöser und Altlasten bei den Osterfestspielen

Künstlerischer Aufbruch, aber drohende 500.000 Euro Prozesskosten

Wien (OTS) - "Parsifal" wird in diesen Tagen bei den Salzburger Osterfestspielen nicht nur auf der Bühne Realität: Wie in Wagners Bühnenweihfestspiel garantieren auch der neue Intendant Peter Alward und der von ihm verpflichtete Dirigent Christian Thielemann Erlösung, nachdem das

Unternehmen im Gefolge eklatanter Führungsschwäche und gerichtsanhängiger Malversationen künstlerisch und kommerziell schon hart am Abgrund war. "Von einem künstlerischen Verruf des Festivals ist mir nichts bekannt, einen solchen kann ich auch nicht erkennen", sagt Thielemann in einem Interview für die morgen erscheinende NEWS-Ausgabe. "Und zum juristischen Verfahren sage ich grundsätzlich nichts. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften bemühen werden, den Ansprüchen dieses so besonderen Festivals gerecht zu werden und hie und da neue Akzente zu setzen. Und das ist zunächst nicht eine Frage von Geld, sondern vielmehr von künstlerischem Willen."

Inmitten der Aufbruchsphase drohen allerdings Altlasten schlagend zu werden, wie NEWS berichtet: Nach Aufkommen der Malversationsvorwürfe strengten noch die alten Festspielverantwortlichen eine große Zahl an Schadenersatzprozessen an, u. a. gegen zwei Rechtsanwälte und eine Steuerberatungskanzlei. Im zeitgleich eröffneten Strafverfahren blieben allerdings nur drei Beschuldigte übrig: Der ehemalige Intendant Dewitte, der ehemalige Technische Direktor Kretschmer und ein unmaßgeblicher Geschäftspartner. Das lässt für den Zivilprozess nichts Gutes erwarten: Von Kretschmer und Dewitte ist vermutlich nichts zu holen, und für die Verfahren sind Prozesskosten von einer halben Million Euro aufgelaufen. Sie wären von den Osterfestspielen zu begleichen, wenn sich die Vorwürfe gegen die solventen Beklagten auch im Zivilprozess als gegenstandslos erweisen. Das Urteil wird in diesen Tagen erwartet.

