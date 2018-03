ORF-Generaldirektor Wrabetz: "ORF schafft Werte!"

ORF präsentiert Studien zu volkswirtschaftlichem und kulturellem Nutzen

Wien (OTS) - Zusammen mit Expertinnen und Experten des WIFO und der Universität Wien präsentierte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Mittwoch, dem 20. März 2013, zwei aktuelle Studien zur wirtschaftlichen und kulturellen Wertschöpfung des ORF-Fernsehens. Das WIFO berechnete die volkswirtschaftlichen Effekte, die sich durch die ORF-TV-Produktion ergeben. Das Ergebnis: Das ORF-Fernsehen nützt Österreich. Jeder Euro, den der ORF für seine Fernsehaktivitäten verwendet, ist mit einem wesentlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und mit einem beträchtlichen Arbeitskräfteeffekt verbunden. Die Studie des Instituts für Publizistik der Uni Wien analysierte die intellektuelle Wertschöpfung durch ORF-Fernsehen, also Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt, die selbstreflexive Identität und die innovative Kreativität Österreichs. Beide Studien wurden am Mittwoch im Rahmen der Fachtagung "Werte schaffen!" mit internationalen und österreichischen Medienexpertinnen und -experten diskutiert. ORF III bringt am 21. März um 23.30 Uhr und am 22. März um 13.25 Uhr eine Zusammenfassung. Die Zusammenfassungen der Studien stehen unter http://zukunft.ORF.at als Download zur Verfügung.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Investitionen in das ORF-Programm ermöglichen nicht nur Information und Unterhaltung für das österreichische Publikum, sondern steigern auch das Bruttoinlandsprodukt."

Die von Mag. Dr. Matthias Firgo und Mag. Dr. Oliver Fritz vom WIFO sowie DI Dr. Gerhard Streicher von Joanneum Research erstellte Studie "Die volkswirtschaftlichen Effekte des ORF-Fernsehens" kommt zu den Ergebnissen, dass die vom ORF 2011 im Bereich Fernsehen getätigten Ausgaben im Ausmaß von 676 Millionen Euro mit

-- rund 1,82 Milliarden Euro an gesamtwirtschaftlichem Produktionswert,

-- einer Bruttowertschöpfung von rund 890 Millionen Euro als Beitrag des ORF zum BIP sowie

-- einer Beschäftigung von etwa 10.360 Vollzeitäquivalenten

verbunden sind.

Dr. Oliver Fritz, WIFO-Experte für Strukturwandel und Regionalentwicklung: "Der ORF erzielt mit seiner TV-Produktion umfangreiche Multiplikatoren-Effekte: Jeder Euro, den der ORF für seine Fernsehaktivitäten aufwendet, ist mit einer inländischen Bruttowertschöpfung von 1,32 Euro verbunden, auf jede im Bereich Fernsehen im ORF beschäftigte Person kommen fünf Beschäftigte in anderen Bereichen der österreichischen Wirtschaft."

Darüber hinaus untersuchten die Expertinnen und Experten anhand der beiden Serien "Der Winzerkönig" und "Vier Frauen und ein Todesfall" beispielhaft auch Effekte auf den Tourismus. Dabei konnten teilweise signifikante Steigerungen von Gästen aus Norwegen, Kroatien und Slowenien nach Ausstrahlung der Serien in deren Heimatländern verzeichnet werden.

Univ.-Prof. Dr. Katharina Sarikakis und Univ.-Prof. Dr. Fritz Hausjell vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien untersuchten die intellektuelle Wertschöpfung des ORF-Fernsehens. Katharina Sarikakis: "Das ORF-Programm unterscheidet sich gravierend vom Programmangebot kommerzieller Sender. Es generiert intellektuelle Wertschöpfung vor allem in den Bereichen kultureller Vielfalt, selbstreflexiver Identität und innovativer Kreativität." Untersucht wurden auch Beispiele der ORF-Fernsehproduktion und ihre Wirkung auf das Publikum. Fritz Hausjell: "Der ORF hat eine entscheidende Rolle, wenn es um Fragen des Selbstverständnisses der Österreicherinnen und Österreicher in den aktuellen Veränderungsszenarien der europäischen Integration und der Migration geht. Das betrifft nicht nur Informations-, sondern insbesondere auch Unterhaltungsformate. Eine Schlüsselfunktion ist mit Sicherheit, ob es gelingt, für diese Fragen auch die Jugend anzusprechen."

Dafür, so die Studienautorinnen und -autoren, sei es erforderlich, dass der ORF auch in der Lage ist, alle relevanten Medientechnologien zu nutzen, um junge Zielgruppen zu erreichen, auch unterrepräsentierte Bevölkerungsschichten einzubinden sowie die kreative Ökonomie des Landes zu fördern. Univ.-Prof. Fritz Hausjell:

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der österreichischen Filmwirtschaft eröffnet ein enormes kreatives Potenzial für österreichische Kulturschaffende, die sich im Wettbewerb mit deutschen Kommerzsendern behaupten müssen."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at