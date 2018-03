Haimbuchner zu Linzer Drogenring: Anti-Drogengipfel längst überfällig

Opferschutz vor Täterschutz - Fremdstaatsangehörige Dealer abschieben

Linz (OTS) - Angesichts der aktuellen Medienberichte, wonach die Polizei in Linz einen Drogenring mit elf Afrikaner ausgehoben hat, die Drogen an Schüler verkauften, erneuert heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner die Forderung der FPÖ nach einem Anti-Drogengipfel des Landes: "Der Schutz unserer Kinder und der Jugend ist wichtig. Mit Drogen ist nicht zu spaßen. Ich kritisiere ganz klar die bisherige Untätigkeit, auch seit dem Drogenproblem an einer Freistädter Berufsschule im Herbst des Vorjahres. Die Politik darf nicht länger zur Tagesordnung übergehen. Ein Anti-Drogengipfel ist längst überfällig. Ich werde daher diese Problematik auch in der nächste Sitzung der Landesregierung thematisieren. Denn es stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung für den Jugendschutz." ****

"Wir brauchen einen Maßnahmenkatalog, um unsere Kinder und die Jugend vor Drogen zu schützen. Ich erwarte mir aber auch ganz klar die konsequente Verfolgung und Bestrafung der Täter. Auch hier gilt:

Opferschutz geht vor Täterschutz", betont Haimbuchner. Konkret sollen nach Ansicht der FPÖ Vertreter von Polizei, Politik - die verantwortlichen Ressortleiter aus Bildung, Jugendschutz und Integration - sowie Vertreter aus dem Schulbereich teilnehmen. "Es gilt offene Fragen zu erörtern, mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten und diese dann konsequent umzusetzen."

Bereits beim Fall in Freistadt waren laut Informationen die verhafteten Hauptdealer durchwegs mit Migrationshintergrund. Und glaubt man der heutigen Schlagzeile einer Tageszeitung, haben beim aktuellen Fall elf Afrikaner mit Drogen gehandelt und diese an Schüler verkauft. "Die FPÖ bleibt dabei: Die Asylbestimmungen müssen verschärft werden. Fremdstaatsangehörige Dealer müssen abgeschoben werden", bekräftigt Haimbuchner. (schluss) bt

