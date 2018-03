Schittenhelm zur Frauenpolitik: Sind noch immer nicht am Ende des Weges

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Nach 20 Jahren Gleichbehandlungsgesetz hätte ich mir gewünscht, ein Fest feiern zu können. Doch bei gleichwertiger Ausbildung und Arbeit gibt es leider noch immer keinen gleichwertigen Lohn für Frauen. Trotzdem ist viel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Frauen und die Familie geschehen. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Frauensprecherin Dorothea Schittenhelm in der Aktuellen Stunde im Nationalrat.

Schittenhelm verwies auf das Gender Mainstreaming-Konzept, das die Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen vorsieht. "Wir brauchen Ausgewogenheit und Balance, und daher hat unsere Finanzministerin auch Gender Budgeting realisiert - das bedeutet, dass in allen Ressorts Gender Budgeting ein Wirkungsziel sein muss. Dabei geht es um das Sichtbarmachen der geschlechterspezifischen Auswirkungen von Budgetentscheidungen."

Frauen liegen beim Einkommen noch immer 20 bis 25 Prozent hinter den Männern, verwies Schittenhelm auf den Rechnungshof-Einkommensbericht. "Dabei haben wir best ausgebildete Mädchen und Frauen und eine steigende Zahl an Absolventinnen an Universitäten." Mit der Familiengründung beginne allerdings die Benachteiligung von Frauen. "Wir haben also noch einiges zu tun und sind noch immer nicht am Ende des Weges."

"Wir müssen daher nicht nur bei der Berufswahl der Mädchen ansetzen, sondern auch die Berufsbranchen ansehen", verwies die Frauenchefin auf die weniger gut bewerteten Kollektivverträge wie beispielsweise im Bereich Pflege. Und es gelte auch, auf Wünsche und Talente einzugehen, hob Schittenhelm ein Projekt der Präsidentin der NÖ Wirtschaftskammer Sonja Zwazl hervor: Mit einem "Talente-Check" erhalten Jugendliche ab der dritten Klasse Unterstufe eine wesentliche Entscheidungshilfe, für welche Berufs- und Ausbildungswege sie besonders geeignet sind. "Das ist es, was wir brauchen, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen."

Abschließend ging Schittenhelm auch auf die niedrige Frauenquote im Nationalrat ein. "Von 183 Nationalratsabgeordneten sind 53 Frauen. Das heißt, wir selbst hätten es hier auch in der Hand, etwas zu verändern", so die Abgeordnete abschließend.

