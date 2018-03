Darabos: SPÖ schützt 3 Mio. Häuslbauer und Gemeindebaumieter vor "Schnüffelaktion"

ÖVP-Retro-Idee in Deutschland gescheitert - Zweckbindung rasch beschließen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute erneut die ÖVP-Idee nach einer Gehaltskontrolle im geförderten Wohnbau scharf kritisiert: "Das wäre eine Schnüffelaktion gegen drei Millionen Menschen, die Wohnförderungen erhalten haben. Das würde dann nicht nur Mieter in kommunalen oder gemeinnützigen Wohnungen treffen sondern auch unzählige Häuslbauer, die Wohnbauförderungen -für die ebenfalls Einkommensgrenzen gelten - bezogen haben. Eine solche Bestrafungsaktion gegen Mittelstandsfamilien lehnen wir ab." Die SPÖ werde nicht zulassen, dass Gemeindebau-Mieter oder Häuslbauer, die Wohnbauförderung erhalten haben, bei jeder Beförderung oder Gehaltserhöhung Angst haben müssen, die Wohnung zu verlassen oder die Förderung zurückzuzahlen. ****

Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer hatte im gestrigen ORF-"Report" darauf hingewiesen, dass eine solche Gehaltskontrolle ja nicht nur Wiener Gemeindebaumieter betreffen würde, sondern den gesamten Bereich des geförderten Wohnens: Also auch jene, die in den über 50.000 Gemeindewohnungen in den anderen Bundesländern leben sowie die Bezieher von Wohnbauförderung für ihr Einfamilienhaus. "Die SPÖ schützt diese drei Millionen Menschen. Anstatt den Mittelstand für bescheidene Einkommenssprünge zu bestrafen, sollten lieber die wirklich Reichen mit einer Millionärssteuer einen gerechten Beitrag leisten", fordert Darabos.

Wie auch der Sozialminister im gestrigen "Report"-Interview wies auch Darabos darauf hin, dass die ÖVP-Idee einer Gehaltskontrolle schon in Deutschland gescheitert sei. Dort wurde die so genannte "Fehlbelegungsabgabe" - in den achtziger Jahren in vielen Bundesländern eingeführt - in den letzten zehn Jahren in fast allen deutschen Bundesländern wieder abgeschafft. Die Begründung: Diese schade der notwendigen sozialen Durchmischung und bringe für den Verwaltungsaufwand zu wenige Einnahmen.

Darabos abschließend: "Anstatt die Einkommensentwicklung von drei Millionen Menschen zu kontrollieren, können wir sofort einige Maßnahmen beschließen, um Wohnen billiger zu machen. So sollten wir mit einer raschen Zweckbindung der Wohnbauförderung den Wohnbau ankurbeln und die Rechte von Mieterinnen und Mietern stärken. Wir können sofort Mietobergrenzen im privaten Mietbereich und eine Reduzierung der befristeten Mieten beschließen genauso wie die Beschaffung von leistbaren Baugründen für gemeinnützige Wohnbauprojekte, indem man Flächen für diesen Zweck eigens widmet. Wenn es der ÖVP mit dem Thema Wohnen wirklich ernst ist, können wir das noch vor dem Sommer im Parlament beschließen." (Schluss) ah/up

