Österreichische Betriebe bekennen sich zu den "Grundsätzen zur Stärkung der Frauen in Unternehmen"

Neun Unternehmen unterzeichneten am 19. März in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Österreich die "Women's Empowerment Principles" von UN Women und UN Global Compact.

Wien (OTS) - Gestern stellten das Österreichische Nationalkomitee für UN Women und das österreichische UN Global Compact-Netzwerk die "Grundsätze zur Stärkung der Frauen in Unternehmen" vor. Diese von UN Women und UN Global Compact ausgearbeiteten "Women's Empowerment Principles" (WEP) sind Grundsätze zur Führung eines Unternehmens, um Frauen am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gemeinschaft zu stärken. Sie bauen auf einem Sieben-Stufen-Modell auf, das Unternehmen bei der Einführung neuer Regelungen und Programme zur Stärkung der Frau unterstützt.

Österreichische Unternehmen bekennen sich zu betrieblicher Frauenförderung

Durch die Unterzeichnung wurden die folgenden neun österreichischen Unternehmen Partner der WEP-Initiative der Vereinten Nationen und verpflichteten sich damit auch auf internationaler Ebene zur Frauenförderung:

ASFINAG

FH Wien

Infineon Technologies Austria

Microsoft Österreich

Oesterreichische Kontrollbank

ORF Landesstudio Wien

Österreichische Post

Simacek Facility Management Group

technosert electronic

Frauenförderung als business case

Im Zuge der Veranstaltung erfuhren österreichische Unternehmen, wie auf betrieblicher Ebene die Förderung von Frauen gelingen und zu einem erfolgreichen Teil ihrer CSR-Strategie werden kann. Die Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Anna Maria Hochhauser, und Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek begrüßten die TeilnehmerInnen.

"Frauen sind in der Wirtschaft - und zwar auf allen Ebenen - im Vormarsch, und das ist gut und richtig so. Betriebe, die gezielt Frauen fördern, haben im Wettbewerb entscheidende Vorteile: Höhere Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit, geringere Fluktuation und Fehlzeiten, Sicherung personeller Ressourcen und dadurch sinkende Kosten und höhere Produktivität", betonte WKÖ-Generalsekretärin Hochhauser.

Bundesministerin Heinisch-Hosek stellte fest: "Dass sich Gleichstellung auszahlt, erkennen auch immer mehr Unternehmen. Es freut mich besonders, dass die Anzahl der österreichischen Unternehmen, die sich zu den Women's Empowerment Principles bekennen, von eins auf insgesamt zehn gesteigert werden konnte!"

Dass sich Frauenförderung aus Unternehmenssicht auch wirtschaftlich auszahlt und somit einen "business case" darstellt, betonte Ursula Simacek, CEO der SIMACEK Facility Management Group GmbH und Präsidentin der CSR-Unternehmensplattform respACT: "Um für sich und die Gesellschaft einen Mehrwert zu schaffen, sind Unternehmen gefordert, strategische Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Die Integration von Frauenförderung in die Unternehmensstrategie nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Die Ausrichtung des Kerngeschäfts nach sozialen und ökologischen Aspekten bietet Innovationspotential und trägt zu einem Wettbewerbsvorteil bei." Dies bestätigten auch Barbara Kellner (Consultant bei Deloitte Österreich) sowie Johannes Gschwandtner (Geschäftsführer von technosert electronic) in ihren Vorträgen.

Über UN Women:

Das österreichische Nationalkomitee für UN Women ist die Nachfolgeorganisation des 1997 gegründeten Österreichischen Nationalkomitees für UNIFEM. Ziel des Nationalkomitees ist es, sowohl Öffentlichkeitsarbeit für die Stärkung von Frauen zu betreiben als auch die Bedeutung einer genderspezifischen Sichtweise in der Entwicklungspolitik zu betonen. Neben der aktiven Mitarbeit an verschiedensten Frauenprojekten weltweit bemüht sich das österreichische Nationalkomitee für UN Women die Finanzierung dieser Projekte durch Fundraising zu sichern. Schwerpunkte der Arbeit des Nationalkomitees sind der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und die Stärkung der Frauen in der Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie auf www.unwomen-nc.at.

Über das österreichische UN Global Compact-Netzwerk:

Der United Nations Global Compact (UNGC) wurde im Jahr 2000 auf Initiative des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan gegründet mit dem Ziel, die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten. Mit über 10.000 teilnehmenden Unternehmen und Organisationen ist der UNGC das weltgrößte Netzwerk für unternehmerische Verantwortung und Nachhaltige Entwicklung. Als Multistakeholderplattform ist das primäre Ziel der Initiative, den Austausch zwischen den einzelnen Interessensgruppen zu fördern und Partnerschaften zustande zu bringen, die gemeinsam an der Umsetzung der 10 Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung arbeiten. Das österreichische Global Compact-Netzwerk zählt derzeit 65 Teilnehmer und wird von respACT -austrian business council for sustainable development koordiniert. Nähere Informationen unter www.unglobalcompact.at.

Über respACT:

respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt die Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Derzeit zählt der Verein rund 250 Mitgliedsunternehmen. www.respact.at

