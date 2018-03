BZÖ-Haubner: "Eklatanter Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen"

"Wir sind bei der Gleichstellung Erwerbs- und Familienarbeit weit entfernt"

Wien (OTS) - Im Zuge der Aktuellen Stunde meinte BZÖ-Frauensprecherin Abg. Ursula Haubner, dass es im Bereich der Gleichstellung noch genug zu tun gebe. "Wir müssen endlich erkennen, wo die echten Probleme liegen, wie etwa beim Einkommens- und Arbeitsdruck am Arbeitsmarkt", so Haubner weiter.

"Es waren noch nie so viele Frauen im Berufsleben wie derzeit, aber letztendlich gibt es noch immer einen eklatanten Gehaltsunterschied. Diese Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 26, 7 Prozent und in den letzten Jahren hat sich diese nur um drei Prozent verringert. Von einer gleichberechtigten Entlohnung und Bezahlung sind wir daher weit entfernt", stellte Haubner fest und weiter: "Es muss daher endlich leistungsgerecht bezahlt werden - ob das nun Männer oder Frauen sind, ist egal. In den typischen Frauenbereichen, wie etwa im Sozialbereich, in der Pflege und in den pädagogischen Berufen muss es eine leistungsgerechte Bezahlung geben. Es ist nämlich nicht einzusehen, dass die Arbeit mit und am Menschen weniger wert ist, als die Arbeit an Maschinen", kritisierte Haubner und abschließend: "Wir brauchen auch eine Steuerentlastung - gerade eben für die noch geringeren Frauenlöhne und wir brauchen Mindestlöhne. Wir sind bei der Gleichstellung Erwerbs- und Familienarbeit weit entfernt."

