Bundeskanzler Faymann: In Zypern braucht es eine Lösung, die den Sparerinnen und Sparern Sicherheit gibt

Diskussion über Situation in Zypern - Ministerrat beschließt nächsten Schritt in der Gesundheitsreform

Wien (OTS) - "Die Regierung hat heute im Bereich der Gesundheitsreform mit der Einigung auf eine Zielsteuerung einen wichtigen Beschluss gefasst. Trotz anfänglicher Skepsis von vielen, ob hier ein gemeinsames Vorgehen möglich ist, ist Gesundheitsminister Stöger und Finanzministerin Fekter eine Übereinkunft mit den Bundesländern gelungen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, im Pressefoyer nach dem Ministerrat im Parlament. "Österreich gehört zu den wenigen Ländern in der Europäischen Union, die im Gesundheitssystem nicht kürzen. Eine vorausschauende Steuerung ist gerade deshalb ein wichtiges und notwendiges Instrument, damit die Gesundheitsleistungen auch weiterhin finanzierbar bleiben und allen Patientinnen und Patienten zugänglich sind".

Zu den jüngsten Entwicklungen rund um das Rettungspaket für Zypern sagte Faymann: "Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen muss nun die zyprische Regierung treffen und das nimmt ihr auch keiner ab. Die Sanierung der Finanzen darf jedenfalls nicht auf Kosten der kleinen Sparer passieren. Das hielte ich für falsch, ich halte es jedoch nicht für falsch, wenn Großanleger ihren Beitrag in Zypern leisten. Ich hoffe, dass Zypern eine Regelung findet, die europaweit der einzelnen Sparerin und dem einzelnen Sparer wieder Sicherheit gibt", so Faymann. Denn Sicherheit für die Sparerinnen und Sparer bedeute auch Stabilität für das Bankensystem und damit für die Wirtschaft in Europa.

Abschließend betonte der Bundeskanzler, dass die österreichische Regierung geschlossen gegen die Aufhebung des Waffenembargos betreffend Syrien auftrete. "Das habe ich auch beim Europäischen Ratstreffen letzte Woche deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir stehen für einen Friedensprozess und nicht für Waffenlieferungen", so Faymann abschließend.

