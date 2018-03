FPÖ-Mölzer: Änderungen bei EU-Agrarföderungen sind bloß ein Reförmchen

Weiterhin geht auf Agrarfabriken und Großgrundbesitzer ein Geldregen nieder - Renationalisierung der Agrarpolitik statt fehlgeleitetem EU-Dirigismus

Wien (OTS) - Die in der Nacht auf heute von den EU-Agrarministern beschlossenen Änderungen im Subventionswesen seien nur erster Schritt in die richtige Richtung, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Wenn künftig ein Teil der Direktzahlungen an die Bauern an Umweltauflagen geknüpft wird, dann ist das zwar lobenswert. Deswegen aber von einer echten Reform zu sprechen, wäre jedoch falsch", hielt Mölzer fest.

Dabei wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass bei den EU-Agrarförderungen im wesentlichen alles beim Alten bleibe. "Auch weiterhin wird auf die riesigen Agrarfabriken oder auf Großgrundbesitzer ein warmer Geldregen niedergehen, während die kleinräumig strukturierte Landwirtschaft, die gerade für den alpinen Raum so wichtig ist, mit einem Bettel abgespeist wird. In der völlig verfehlten Landwirtschaftspolitik der EU besteht also noch ein immenser Änderungsbedarf", betonte Mölzer.

Insbesondere müsse es, so der freiheitliche EU-Mandatar, zu einer Renationalisierung der EU-Agrarpolitik kommen. "Weil der Brüsseler Dirigismus offenkundig unfähig ist, eine vernünftige Landwirtschaftspolitik zu betreiben, hat die Zuständigkeit in diesem Bereich wieder an die Mitgliedstaaten zu gehen. Denn diese sind aufgrund der starken Unterschiede bei der Landwirtschaft in Europa am besten in der Lage, bestehende Probleme auf sinnvolle Weise zu lösen", schloss Mölzer.

