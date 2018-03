Gleichstellung - Stronach/Markowitz: Frauen leisten großartige Arbeit

Schon 40.000 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos

Wien (OTS) - Kritik an der weit klaffenden Einkommensschere und an der geringen Unterstützung für Menschen mit Behinderung äußerte der stellvertretende Team Stronach Klubobmann Stefan Markowitz in seinem Debattenbeitrag zur Aktuellen Stunde. "Frauen leisten großartige Arbeit und gehören dementsprechend unterstützt. Aber Kampagnen allein sind zu wenig, es müssen Taten folgen"; so Markowitz an Frauenministerin Heinisch-Hosek.

Markowitz verlangte Anreizmodelle für Betriebe, um auch mehr Ganztagsjobs für Frauen zu schaffen und damit die Einkommensschere zu schließen. SPÖ und ÖVP riet er: "schauen Sie auch in den eigenen Reihen, wie es mit der Bezahlung aussieht! Beim Team Stronach verdienen Frauen und Männer gleichviel."

Beschämend ist für den Team Stronach Mandatar, dass 40.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos sind - Tendenz steigend. Gleichzeitig habe das Bundessozialamt weniger Geld zur Verfügung und der Kündigungsschutz von Menschen mit Behinderung wurde von sechs auf vier Monate reduziert, erinnerte Markowitz und forderte in diesem Bereich nachhaltige Verbesserungen.

