Tag des Waldes: Bayr fordert Schutz der Wälder

Petition: Keine Agro-Treibstoffe ohne ausreichende ökologische und soziale Mindeststandards!

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Internationalen Tag des Waldes ruft Petra Bayr, Bereichssprecherin für globale Entwicklung der SPÖ, in Erinnerung, dass etwa ein Drittel der weltweiten Landmasse mit Wald bedeckt ist und, dass dieser wichtige Aufgaben hat: "Wälder beheimaten die größte Biodiversität an Land, sie sind unentbehrliche CO2 Senken und spielen so eine entscheidenden Rolle in unserem Kampf gegen die Klimaerwärmung. Zudem sind etwa 1,6 Milliarden Menschen, davon etwa 2.000 indigene Kulturen, in ihrem Überleben direkt vom Wald abhängig." ****

Trotz aller wichtiger Aufgaben der Wälder schreitet die Rodung voran. Jährlich werden 13 Millionen Hektar Wald abgeholzt. Das entspricht etwa der Größe Griechenlands. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist Rodung für 12 bis 20 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Gerodet wird aus unterschiedlichsten Gründen. Einer davon sei der Anbau von Agro-Treibstoffen, betont Bayr. "Weil der Hunger nach Agro-Treibstoffen in der EU derzeit sehr groß ist, werden in Ländern des globalen Südens Wälder gerodet. Aktuell verhandeln die EU-UmweltministerInnen eine Richtlinie zur Beimischung von Agro-Treibstoffen. Dabei gibt es noch viele Unklarheiten, wie etwa konkrete Regelungen zur indirekten Landnutzungsänderungen (iLUC). Derzeit ist dieser Landverbrauch nicht in die CO2 Bilanz der Agro-Treibstoffe einzurechnen, was den tatsächlichen Ausstoß von Treibhausgasen extrem beschönigt," kritisiert Bayr und ruft die EU-UmweltministerInnen auf, "die iLUC Faktoren nicht als bloße Berichtspflicht im Gesetzesvorschlag zu belassen". Gemeinsam mit zahlreichen umwelt- und entwicklungspolitischen NGOs hat Bayr eine parlamentarische Petition eingebracht, die klare soziale und ökologische Mindeststandards für den Anbau von Agro-Treibstoffen fordert. (Schluss) ah/mp

Lesen Sie den gesamten Text und unterzeichnen Sie die parlamentarische Petition:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/PET/PET_00157/index.shtml#ta

