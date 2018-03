Vom Journalisten zum Pressesprecher / So gelingt der Seitenwechsel

Pressemitteilung, Hintergrundgespräch, Netzwerken: Wer aus dem Journalismus kommt, kennt viele Aufgaben eines Pressesprechers von der anderen Seite. Doch ein brillanter Schreiber ist nicht automatisch ein guter Sprecher. Wie der Rollenwechsel gelingt, vermittelt ein eintägiger Media Workshop am 18. April in Hamburg. Referent Rüdiger Scharf vermittelt mit einer Fülle von praktischen Beispielen, Übungen und einem intensiven Erfahrungsaustausch, wie der Jobwechsel vom Journalisten zu einem erfolgreichen Pressesprecher gelingt.

Media Workshop - Terminankündigung: "Vom Journalisten zum erfolgreichen Pressesprecher" am 18. April 2013 in Hamburg Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen

Dieser Kurs richtet sich an Journalisten und Volontäre, die einen Seitenwechsel als Pressesprecher planen und an Pressesprecher, die erst vor einiger Zeit aus ihrem Journalisten-Job gewechselt sind.

Über den Referenten:

Rüdiger Scharf (Jahrgang 1962) schrieb 13 Jahre als Lokalreporter, Ressortleiter und Büroleiter Bundespolitik für die Berliner Morgenpost. 2002 wechselte er die Seiten und wurde Pressesprecher der DAK. Heute koordiniert er für die gesetzliche Krankenkasse DAK-Gesundheit die regionale Pressearbeit, entwickelt Kampagnen und schult Mitarbeiter. Der Experte arbeitet zusätzlich als Dozent in der Aus- und Weiterbildung von Journalisten und PR-Fachleuten. In seinem Volontariat auf der Axel-Springer Journalistenschule war Scharf unter anderem für BILD und SAT1 tätig. Zuvor studierte er in Bochum Sozialarbeit und schrieb frei für die Ruhr Nachrichten und den Evangelischen Pressedienst (epd).

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

