Prammer: Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt

Präsentation von fair gehandelten Produkten im Parlament

Wien (PK) - Ein Faires Frühstück machte den Auftakt zu den zwei Plenartagen diese Woche. "Nachhaltigkeit ist mir ein großes Anliegen, daher möchte ich möglichst viele Menschen ermuntern, zu beachten, wie und was sie kaufen", sagte Nationalratspräsidentin Barbara Prammer bei der Eröffnung der Informationsausstellung, zu der die Parlamentarier-Organisation AWEPA Sektion Österreich und FAIRTRADE Österreich in die Säulenhalle des Parlaments heute einladen. Dies sei eine gute Gelegenheit, sich über die Qualität von fair gehandelten Produkten sowie über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ProduzentInnen aus den Ländern des Südens zu informieren. Prammer wies auch auf das Engagement für Demokratie in Afrika der AWEPA Sektion Österreich hin, die mit rund 100 Mitgliedern eine der aktivsten in Europa ist.

Der Zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer würdigte ebenfalls die großen Leistungen von FAIRTRADE und betonte, der Kauf von fair gehandelten Produkten sei ein Zeichen der Solidarität und trage wesentlich zur Selbstbestimmung von ProduzentInnen in Ländern des Südens bei. FAIRTRADE sei nach 20 Jahren in Österreich nicht mehr wegzudenken.

Fairer Handel wirkt sei 20 Jahren

Auf den inhaltlichen Schwerpunkt Afrika im Jubiläumsjahr von FAIRTRADE ging Judith Schwentner, entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen, ein. Es gelte vor allem, die Situation der Frauen in der afrikanischen Landwirtschaft zu verbessern. Weiters trat sie für eine Handelspolitik auf Augenhöhe ein und wünschte sich mehr Aufmerksamkeit für Themen der Entwicklungszusammenarbeit im Parlament.

Helmut Schüller, Vorstandsvorsitzender von FAIRTRADE Österreich, bezeichnete die derzeitige Handelspolitik als abnormal und meinte, fairer Handel sollte die Norm und kein Feigenblatt sein. Schüller erinnerte an die Verpflichtungen Österreichs im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und meinte, dass eine gute Mehrheit der ÖsterreicherInnen für solche Themen zu gewinnen sei. FAIRTRADE leiste inzwischen nicht mehr nur einen Beitrag zur Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen der Menschen in der Landwirtschaft, sondern investiere auch immer mehr in Umweltprojekte. (Schluss) hlf

