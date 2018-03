Haubner: Ministerrat setzt mit Beschluss des Unternehmerpakets wichtigen Meilenstein

Maßnahmenpaket für EPU und KMU sorgt für bessere soziale Absicherung Selbständiger, stärkt Gründergeist und hilft Jungunternehmern - Wirtschaftsbund-Forderungen werden Realität

Wien, 20. März 2013 (OTS/Text) - "Mit dem Beschluss des neuen Unternehmer-Pakets, das unter der Federführung von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ausverhandelt wurde, gelingt es uns, einen wichtigen Meilenstein im Sinne der Unternehmenskultur in Österreich zu setzen: Durch effektive Maßnahmen erreichen wir eine bessere soziale Absicherung für die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land. Damit werden langjährige Wirtschaftsbund-Forderungen Realität", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. ****

Neben der konkreten Entlastung für Jungunternehmer, durch den zinsfreien Aufschub von Versicherungs-Nachzahlungen, beinhaltet das Unternehmer-Paket außerdem die Möglichkeit für Unternehmerinnen, für die Dauer des Wochengeldbezugs von den Sozialversicherungs-Beiträgen befreit zu werden. Weiters können Gewerbetreibende neben dem Bezug von Kinderbetreuungsgeld einer geringfügigen Tätigkeit nachgehen und müssen in dieser Zeit keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Außerdem wird bei der SVA ein Überbrückungshilfefonds für EPU und KMU eingerichtet, aus dem in besonderen Fällen mit einem temporären Zuschuss zu den Pensions- und Krankenversicherungsbeiträgen geholfen wird.

"Wir haben immer gesagt: Kein Selbständiger soll sich um seine soziale Absicherung sorgen müssen. Indem wir die sozialen Rahmenbedingungen für Ein-Personen-, wie auch Klein- und Mittelunternehmen verbessern, können sich die fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich jetzt verstärkt auf das konzentrieren, was sie am besten können: Die Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand erhalten. Damit stärken wir nicht nur den Gründergeist in Österreich, sondern attraktivieren auch unseren Wirtschaftsstandort", so Haubner.

