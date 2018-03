Evangelische Gottesdienste in den ORF-Regionalradios

Wien (OTS) - Ab Ostern werden drei der insgesamt fünf evangelischen ORF-Radio-Gottesdienste in den ORF-Regionalradios übertragen - der erste am Ostermontag, den 1. April 2013 von 10.00 bis 11.00 Uhr aus der evangelisch-reformierten Pfarrgemeinde Wien-Süd.

In den ORF-Regionalradios gibt es seit Jahrzehnten die Tradition der Übertragung der römisch-katholischen Gottesdienste. Als Signal in Richtung Öffnung und Vielfalt des religiösen Lebens in Österreich werden nun neben den katholischen sowohl evangelisch-lutherische (A.B.) als auch evangelisch-reformierte (H.B.) Gottesdienste übertragen. Der Karfreitagsgottesdienst und jener am Reformationstag werden weiterhin auf Ö1 gesendet.

Die Termine der drei evangelischen ORF-Radio-Gottesdienste, die künftig in den ORF-Regionalradios übertragen werden, sind Ostermontag, Pfingstmontag und zweiter Weihnachtsfeiertag (26.12.), jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr. Die erste Übertragung kommt am Ostermontag, den 1. April 2013 aus der evangelisch-reformierten Pfarrgemeinde Wien-Süd, wo Oberkirchenrat Johannes Wittich Pfarrer ist. ORF Religion im Radio bietet so flächendeckend aus ganz Österreich in Kooperation mit den ORF-Landesstudios die Möglichkeit an, authentische Einblicke in das spirituelle Leben der verschiedenen Gemeinden zu bekommen.

