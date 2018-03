Neues Haus Döbling feierlich eröffnet

Modernes Ambiente zum Wohlfühlen für 252 SeniorInnen

Wien (OTS) - Das neue und modernste Haus des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) - das Haus Döbling - wurde heute, Mittwoch, eröffnet. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely, Bezirksvorsteher Adolf Tiller und KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann feierten gemeinsam mit den BewohnerInnen das neue Haus Döbling an der Grinzinger Allee. KWP-Präsidentin Sonja Wehsely stellt das Haus in einen zukunftsweisenden Kontext: "Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser ist eine tragende Säule im Geriatriekonzept der Stadt Wien. Leistbare Betreuung und Pflege für alle Wienerinnen und Wiener sind mir ein besonderes soziales Anliegen. Senioreneinrichtungen wie das neue Haus Döbling sind Meilensteine auf unserem Weg, optimale Betreuung älterer Wienerinnen und Wiener auch in Zukunft in hoher Qualität zu gewährleisten!"

Direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier fand der Tag der offenen Tür statt. Bei Musik und Hausführungen konnten die BesucherInnen jede Menge Informationen und Eindrücke zum neuen Haus zu sammeln.

Das Haus Döbling im 19. Bezirk ist das neueste Haus des KWP und wurde im November 2012 von den ersten BewohnerInnen bezogen. Es bietet 252 BewohnerInnen eine hochqualitative Wohnumgebung mit bester Betreuung und Pflege. Die 252 Einzelwohnungen sind jeweils 31 Quadratmeter groß. Sie können mit eigenen Möbeln individuell gestaltet werden und bieten eine schöne Aussicht auf die wunderschöne Umgebung Grinzings.

SeniorInnen-Wohngemeinschaften

Das Besondere an diesem Haus der neuen Generation sind die SeniorInnen-Wohngemeinschaften. In jedem der drei Regelgeschoße sind drei Bereiche mit jeweils zwei Wohngruppen angeordnet. Die Wohngruppen bestehen wiederum jeweils aus 14 Wohnungen und bieten großzügige Gemeinschaftsräume, Kochgelegenheiten sowie Terrassen für sonnige Tage und laue Abende. Doch das Wohngruppenkonzept bietet auch eine weiter signifikante Verbesserung für die BewohnerInnen: Sollte intensive Betreuung und Pflege nötig werden, kann die durch kleine Veränderungen in der Wohnung erfolgen.

Die moderne, wegweisende Architektur des Hauses fördert die Geselligkeit durch viele offen angelegte Kommunikationsorte. Angefangen von den Wohngruppen über den multikonfessionellen Andachtsraum, den original Grinzinger Gewölbekeller - der auch für private Feste verwendet werden kann - bis hin zum Markt.Platz in der Lobby ist das gesamte Haus darauf ausgelegt, Geselligkeit bei Bedarf und Privatsphäre auf Wunsch zu bieten.

Besonders stolz auf das neue Haus ist KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann: "Nach intensiver Konzeptionierung und Planung wurde in Döbling unser erstes Haus der neuen Generation eröffnet. Es bietet Bewohnerinnen und Bewohnern ein modernes, geselliges Umfeld, in dem alltagsnahes Wohnen bis ins hohe Alter möglich ist. Danken möchte ich allen, die innerhalb und außerhalb des KWP in jahrelanger Arbeit die Umsetzung des neuen, innovativen Wohnkonzeptes möglich gemacht haben!"

Hintergrund zu den Häusern zum Leben

Das 1960 gegründete Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ist ein gemeinnütziger privatrechtlicher Fonds der Stadt Wien. Er betreibt in Wien die 31 "Häuser zum Leben", die rd. 8.800 älteren Menschen Platz bieten. Mit einem Angebot von Wohn- und Pflegeplätzen in fast allen Wiener Gemeindebezirken, rund 100 Schwerpunkt-Betreuungsplätzen (Remobilisationsstationen, Betreuungszentrum Rosenberg) sowie den 165 Pensionistenklubs der Stadt Wien ist das KWP der österreichweit größte Anbieter von Seniorenbetreuung. Insgesamt 3.500 MitarbeiterInnen bemühen sich täglich um die Betreuung der Wiener SeniorInnen.

Zu dieser Meldung werden Ihnen in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Verfügung stehen.

