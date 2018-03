"ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" - Staatssekretär Sebastian Kurz mit Integrationsbotschafter/innen bei der Wiener Schülerunion

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 19. Jänner 2013, besuchte Staatssekretär Sebastian Kurz gemeinsam mit Integrationsbotschafter/innen des Projekts "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" Mitglieder der Wiener Schülerunion. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Vorurteile abbauen. Motivation schaffen". Die Integrationsbotschafter/innen erzählten den Vertreter/innen der Wiener Schülerunion von ihrer eigenen Integrationsgeschichte. Anschließend stellten sich Alexksandra Izdebska, Gründerin von DiTech, und Cedrik Mugiraneza - alias Ösi Bua - gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz den Fragen der Jugendlichen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Michael Jayasekara, Landesobmann der Wiener Schülerunion.

Österreich etwas zurück geben

Menschen in Österreich dürfen nicht danach beurteilt werden, woher sie kommen, welche Hautfarbe oder Religion sie haben, betonte Staatssekretär Kurz: "Es geht darum, was sie leisten und was sie Österreich zurück geben."

"Die Sprache zu lernen, war für mich das Wichtigste", betonte Integrationsbotschafterin Aleksandra Izdebska: "Es war eine harte Arbeit, aber nichts desto trotz habe ich für mich entschieden weiter zu gehen und meinen Weg zu machen. Jeder gestaltet sein Leben selbst."

Cedrick Mugiraneza, auch bekannt als Musiker "Ösi Bua", erzählte, dass er sehr gern als Integrationsbotschafter unterwegs ist: "Als politisches Flüchtlingskind hatte ich keine Wahl, wenn deine Eltern sagen, wir ziehen weiter, dann ziehen wir weiter, ob man will oder nicht." Das Wichtigste sei, so ist Mugiraneza überzeugt, dass "jeder Mut hat aufeinander zuzugehen. Nur so kann Integration funktionieren."

Landesobmann Michael Jayasekara betonte, dass das Thema Integration für die Wiener Schülerunion besonders wichtig ist: "Wir möchten nicht nur Akzente setzen und mit gutem Beispiel voran gehen, sondern auch das Thema Integration leben. Ich selber habe meine Wurzeln in Sri Lanka, sowie 10 weitere aus einem 14-köpfigen Team." Integration bedeutet für ihn, den Mut zu haben, aufeinander zu zu gehen: "Sich zu trauen, auch Grenzen zu durchbrechen und sein eigenes Ziel zu verfolgen."

Mehr Information zum Projekt "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" finden Sie unter www.zusammen-oesterreich.at bzw. unter www.facebook.com/zusammenoesterreich

