Downsyndrom-Tag: Kick off für den 7. Literaturpreis Ohrenschmaus

Ausschreibungsstart: Literatur-Wettbewerb für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Wien (OTS) - Der Ohrenschmaus versteht sich als Förderpreis, der heuer schon zum siebten Mal Texte von Menschen mit Lernbehinderungen prämiert und ihnen den Zugang zur Literatur ermöglicht. Ab sofort sind Menschen mit Lernbehinderung eingeladen, bis zum 15. September 2013 eigene Texte einzureichen. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, vor einem leeren Blatt Papier zu sitzen und mit dem Schreiben zu beginnen. Um dabei zu helfen und mehr lernbehinderte Menschen zum Schreiben zu bewegen, werden wir auch in diesem Jahr Schreibwerkstätten mit professionellen Autorinnen und Autoren finanziell unterstützen", erklärt der Ohrenschmaus-Gründer Franz-Joseph Huainigg.

Motto "selbst gedacht, selbst gemacht"

Das heurige Motto lautet "selbst gedacht, selbst gemacht", das ein Schreibimpuls sein kann, aber nicht muss. Alle anderen Ideen und Themen sind genauso willkommen, auch jede Textsorte.

Die Jury um Schirmherr Felix Mitterer sucht 2013 wieder herausragende Texte von intellektuell behinderten Menschen, die Leserinnen und Lesern neue Einblicke in das Leben und Denken behinderter Menschen ermöglichen und zur Vielfalt der Literaturlandschaft beitragen sollen.

Die ausgezeichneten Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 2. Dezember 2013 im Wiener Museumsquartier geehrt. Es werden drei Hauptpreise mit je 1.000 Euro Siegerprämie vergeben.

Die Einreichfrist endet am 15. September 2013. Weitere Informationen sowie die Ausschreibungskriterien sind online unter www.ohrenschmaus.net verfügbar. Eingereicht werden kann ab sofort per Upload auf der Homepage oder auf dem Postweg an: Literaturpreis Ohrenschmaus, z.Hd. Evelyn Pammer, Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1017 Wien.

Geförderte Schreibwerkstätten mit Profi-AutorInnen

Der Literaturpreis Ohrenschmaus fördert heuer zum zweiten Mal Schreibwerkstätten, um mehr Menschen mit intellektuellen Behinderungen als Literaturschaffende zu entdecken. Die Schreibwerkstätten sollen einen bereichernden Einfluss auf deren Lebens- und Arbeitsalltag haben. Gleichzeitig entsteht durch die Veröffentlichung der Texte ein neues Bild von behinderten Menschen, das dadurch auch gestärkt wird. Wie Schreibwerkstätten aus der Vergangenheit zeigen, ist es erstaunlich, welch tolle Texte in nur kurzer Zeit entstehen können.

Gefördert werden bis zu 10 Schreibwerkstätten (je 10-20 Teilnehmer/innen) mit je 300 Euro. Die Vergabe der Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der besonderen Idee, der regionalen und institutionellen Verteilung, sowie der Zielsetzung, neue Ohrenschmaus-Autorinnen und Autoren ausfindig zu machen.

Nähere Informationen zu den Schreibwerkstätten sind unter www.ohrenschmaus.net zu finden, wo bis Ende Mai 2013 Bewerbungen um finanzielle Unterstützung eingereicht werden können. Die Schreibwerkstatt muss bis spätestens 31. August 2013 durchgeführt werden.

Der Literaturpreis Ohrenschmaus

Viele Menschen mit Behinderungen besitzen literarische Fähigkeiten, die sie sich selbst nie zugetraut hätten und die mit Hilfe dieses Literaturpreises gefördert und der Öffentlichkeit zu Augen und Ohren geführt werden sollen. Ziel des Literaturpreises ist es, Menschen mit Lernbehinderungen in ihrer künstlerischen Kraft und ihrem kreativen Potential zu motivieren und zu unterstützen.

Hinter dem Literaturpreis Ohrenschmaus steht ein Organisationsteam bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First. Die Jury um Felix Mitterer (Schirmherrschaft), namentlich Niki Glattauer, Eva Jancak, Heinz Janisch, Ludwig Laher, Barbara Rett und Andrea Stift, freut sich auf viele Einsendungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Evelyn Pammer

Tel.: +43 (0) 1 40110-4647

evelyn.pammer @ parlament.gv.at



oder



Dr. Roberta Rastl-Kircher

Diakonie Österreich

Tel.: 0664 314 9395

Roberta.rastl @ diakonie.at