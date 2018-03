ÖAMTC: Das sind die Stautage in den Osterferien (+Grafik) Korrektur zu OTS0050

Nicht nur in Österreich, sondern auch in den meisten deutschen Bundesländern beginnen am 23. März die Osterferien. Der ÖAMTC erwartet lebhaften Reiseverkehr.

Die Stautage

Das sind laut ÖAMTC die verkehrsstärksten Tage in den Osterferien, Staus werden abschnittsweise nicht ausbleiben:

*) Freitag, 22. März:

Die ersten Urlauber brechen auf, speziell Zweithausbesitzer werden ab den Mittagsstunden von Wien Richtung Wochenendhaus fahren.

*) Samstag, 23. März:

Durch den Ferienbeginn in Österreich und den meisten deutschen Bundesländern starker Verkehr auf den Transitrouten.

*) Karfreitag, 29. März:

Da Karfreitag in Deutschland Feiertag ist, wird an diesem Tag eine zweite Reisewelle aus Deutschland Richtung Urlaubsregionen rollen. *) Ostermontag 1. April:

Durch die Rückreise aus dem Osterurlaub wird der Verkehr in ganz Österreich stark sein.

Stark frequentierte Strecken

Beliebte Reiseziele werden wohl, da Ostern heuer früh fällt, speziell die Wintersportorte sein. Verzögerungen sind daher vor allem auf den Hauptverbindungen in Westösterreich zu erwarten. In Ostösterreich erwartet der ÖAMTC lebhaften Ausflugsverkehr.

Auf folgenden Strecken kann es zu Verzögerungen kommen:

Ost Autobahn (A4) abschnittsweise zwischen Wien und Fischamend

West Autobahn (A1), abschnittsweise im Bereich Salzburg

Tauern Autobahn (A10), Salzburg - Anschluss Ennstal

Ennstal Straße (B320) abschnittsweise zischen Liezen und Radstadt Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Achensee-Zillertal Loferer Straße (B178), Steinpass - Lofer - St. Johann - Wörgl Zillertal Straße (B169), Strass - Mayrhofen

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith Arlberg Schnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfändertunnel bei Bregenz

Silvretta Straße (B188) auf der Zufahrt in den Raum Ischgl in Tirol sowie ins Montafon in Vorarlberg (L188).

Bayern:

Autobahn Salzburg - Rosenheim (A8)

Autobahn Rosenheim - Kiefersfelden (A93)

Der ÖAMTC-Tipp:

Alle Infos über Verkehrsbehinderungen, Staus und Baustellen gibt es online unter www.oeamtc.at/verkehr, eine Übersicht der Termine der Osterferien der Nachbarländer unter www.oeamtc.at/staukalender.

