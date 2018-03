BMASK: OGH kippt "Strafgebühren" von Fluglinien

Nachforderung des Ticketpreises bei nicht angetretenen Flugteilstrecken klar sittenwidrig

Wien (OTS/BMASK) - Der OGH hat die gängige Praxis von Fluggesellschaften für von Passagieren gebuchte, aber nicht genutzte Flugteilstrecken bzw. nicht in der gebuchten Reihenfolge angetretene Flüge "Strafgebühren" einzuheben, gekippt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einem von Konsumentenschutzminister Hundstorfer beauftragten Verbandsklageverfahren gegen gesetzwidrige Klauseln der Fluglinie Lufthansa vor dem OGH nun Recht bekommen. In dem ergangenen Beschluss erkennt der Oberste Gerichtshof (OGH) eine Klausel für rechtswidrig, mit der sich die Fluglinie eine Nachforderung des Ticketpreises für den Fall vorbehält, dass gebuchte Flugteilstrecken nicht bzw. nicht in der gebuchten Reihenfolge angetreten werden.****

Die unzulässige Klausel wurde u.a. in folgendem Fall angewendet:

eine Familie buchte einen Flug Wien - London und retour. Krankheitsbedingt konnte der Hinflug nach London nicht angetreten werden. Die Familie reiste auf eigene Kosten später an und wollte den ursprünglich gebuchten Rückflug antreten. Dafür wurde eine Aufzahlung auf jenen Preis verlangt, den ein einfaches Ticket London - Wien zum Buchungszeitpunkt gekostet hätte.

Üblicherweise sind nämlich Hin- und Rückflug erheblich günstiger als zwei einzeln gebuchte Flüge.

Der OGH erkannte diese Klausel mit folgender Begründung für sittenwidrig und daher für unwirksam: "Die beanstandete Klausel erfasst nicht nur Fälle, in denen der Fluggast von vornherein die Nutzung nur eines von mehreren Flügen eines Kombinationsangebots beabsichtigt und so das Tarifsystem der Beklagten bewusst umgeht. Sie belastet auch Kunden, die zunächst das Kombinationsangebot nutzen wollen und sich erst später - etwa wegen der Versäumung oder der Verspätung eines Zubringerfluges oder wegen einer Änderung ihrer Reisepläne - anders entschließen. In diesen Fällen liegt kein bewusstes Ausnutzen der Tarifstruktur der Beklagten vor"

Nur wenn ein Konsument von vornherein bewusst die Tarifstruktur der Airline umgehen will, wäre er nicht schutzwürdig und die Klausel zulässig, so die Aussage des OGH.

Bearbeitungsgebühr für Rückerstattung ebenfalls unzulässig

Darüber hinaus erklärte der OGH eine in den AGB vorgesehene generelle Bearbeitungsgebühr von 35 Euro für die Rückerstattung von Steuern und Gebühren für unzulässig. Diese Gebühr wurde eingehoben, wenn ein Passagier, der einen Flug nicht angetreten hatte, die Rückerstattung von Steuern und Gebühren verlangte.

Diese Klausel ist laut OGH schon deshalb unzulässig, weil nach ihrer Formulierung die Gebühr auch dann verrechnet wird, wenn der Flug entfällt, ohne dass dies der Sphäre des Verbrauchers zuzurechnen ist. Daher brauchte sich der OGH mit der Frage der Höhe dieser Gebühr -die die Vorinstanzen als unangemessen qualifiziert hatten - nicht auseinanderzusetzen.

"Diese konsumentenfreundliche Entscheidung schafft endlich Rechtsklarheit. Viele KonsumentInnen waren über Nachverrechnungen bei "cross-tickets" zu Recht verärgert", freut sich Konsumentenschutzminister Hundstorfer über das klare Urteil. (schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag.a Elisabeth Kern, Pressesprecherin des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2247

www.bmask.gv.at