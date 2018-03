"Klartext" heute (20.3.) im RadioKulturhaus und live in Ö1: "Sündenfall Zypern?"

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe von "Klartext" im RadioKulturhaus diskutieren bei Ö1-Innenpolitik-Redakteur Klaus Webhofer der Österreich-Direktor des Europäischen Rettungsschirms, Harald Waiglein, Globalisierungskritiker und Attac-Mitbegründer Christian Felber und Ex-Kanzler Franz Vranitzky. Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Seit Jahren rettet die Eurozone strauchelnde oder fast bankrotte Länder - aber im Falle Zyperns sollten erstmals auch Sparer zur Kasse gebeten werden. Der Effekt: Massenproteste und die glatte Ablehnung durch das zypriotische Parlament. Der Schaden ist angerichtet, das Vertrauen weg. Nun könnten auch Menschen in größeren und potenteren Staaten wie Spanien und Italien um ihr Erspartes fürchten. Gilt noch das Versprechen, dass Sparguthaben bis 100.000 Euro bombensicher sind? Eine andere Frage ist: Warum sollen eigentlich Steuerzahler in Österreich für ein Schwarzgeldparadies ihr Geld hergeben? Wie sagte ein deutscher Wirtschaftsforscher: "Europa muss nicht jede kleine Bude retten". Genau das scheint aber die politische Leitlinie in Brüssel zu sein. Vertrauensbruch und Mangel an politischem Gespür -diesen Vorwurf müssen sich die politischen Eliten gefallen lassen. Wo stehen wir nach viereinhalb Jahren Finanzkrise? Und warum gibt es immer noch kein schlagkräftiges Konzept zur Stabilisierung der Eurozone? Bankenunion, Europäische Bankenaufsicht, Abwicklung maroder Banken (nicht zum Schaden der Steuerzahler), Europäische Einlagensicherung - das sind die aktuellen Baustellen. Mit den Milliarden des Rettungsschirmes ESM wird Krisenfeuerwehr betrieben, aber das weit verbreitete Unbehagen, dass viele Mitverursacher der Krise ungeschoren davon kommen, bleibt.

"Klartext" findet heute, Mittwoch, den 20. März im RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

