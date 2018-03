EUROPA 2 Kino im Schaufenster: neue Dekopakete für Reisebüros

Das Dekopaket besteht aus Monitor, Stelen und Schiffsmodell

Zusätzlicher Service: Kundenmailing mit Schiffsbesichtigungsgutschein für die EUROPA 2

Großes Kino im Schaufenster: Zur Präsentation des Neubaus EUROPA 2 bietet Hapag-Lloyd Kreuzfahrten seinen Reisebüropartnern ein multimediales Dekopaket zur Bestellung unter der Webseite www.hlkf.de/europa2deko an. Das Paket besteht aus einem Monitor, den dazugehörigen Stelen für den Aufbau sowie einem Schiffsmodell des modernen, legeren Luxusschiffes. Hinzu kommt ein weiteres Plus für die Partner: Bei Bestellung erhalten diese zusätzlich ein Kundenmailing in Form einer Postkarte sowie 100 Gutscheine für Schiffsbesichtigungen der EUROPA 2, um die Kunden ganz persönlich für das neue Schiff zu begeistern.

Der Monitor, der im Schaufenster platziert wird, zeigt den Imagefilm sowie weiteres, aktuelles Bewegtbild zum Neubau, das regelmäßig an den Partner geliefert wird. Zudem ist ein Countdown zur Taufe der EUROPA 2 in dem Monitor integriert. Der Aufbau der Schaufensterpräsentation erfolgt durch einen Dekorateur vor Ort - das System ist im Einsatz leicht zu bedienen.

Mit dem zusätzlichen Kundenmailing, das den Reisebüropartnern zur Verfügung gestellt wird, können diese EUROPA 2 Interessenten in ihr Reisebüro einladen und den legeren und modernen Luxus des Neubaus im persönlichen Gespräch noch erlebbarer machen. Dem Mailing ist zudem eine Schiffsbesichtigungs-Einladung beigefügt, um dem Kunden eine exklusive Möglichkeit zu bieten, die EUROPA 2 bei einem Tagesbesuch an Bord kennenzulernen.

Der Verkauf von EUROPA 2 Reisen wird belohnt: Reisebüros erhalten für alle Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Neukundenbuchungen mit einem Reisestart bis Ende 2013 auf der EUROPA 2 eine Zusatzprovision von zwei Prozent auf die Seepassage.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

