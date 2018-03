FPK-Darmann: Keine Parteispaltung der FPK!

Einzige Opposition gegen Links-Regierung - FPK hat keine Türen zugeschlagen - Arbeit im Interesse Kärntens notwendig

Klagenfurt (OTS) - "Die Freiheitlichen in Kärnten sind nicht gespalten und werden als einzige Opposition gegen die Links-Regierung in Kärnten auftreten", mit diesen Worten kommentiert der freiheitliche Klubobmann Mag. Gernot Darmann die Tatsache, dass die Medien den Kärntnerinnen und Kärntnern eine Parteispaltung vorgaukeln wollen, die es nicht gab. "Dass drei Mandatare einen anderen Weg gewählt haben und ihrer freiheitlichen Herkunft somit den Rücken kehren ist bedauerlich und nur schwer zu verstehen", so Darmann weiter.

Die Freiheitlichen stellen ganz klar die Interessen des Landes in den Vordergrund. Sämtliche Bezirke sowie der Parteivorstand haben die Erneuerung des geschäftsführenden FPK-Obmannes Christian Ragger mitgetragen. "Ab heute beginnt die Rückgewinnung der Glaubwürdigkeit. Nachdem die ÖVP sich in ihrem Machtrausch sofort mit Rot/Grün ins Bett gelegt und so bürgerliche Grundsätze am politischen Altar geopfert hat, stellt die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft nunmehr die einzige Alternative zu der Links-Regierung in Kärnten dar", zeigt Darmann auf. Im Kampf gegen den Linksruck im Land wird es auch zu einer Neuausrichtung der Partei kommen. "Wir werden dieser neuen Herausforderung gerecht werden und mit klaren Themenschwerpunkten und Ansagen aufhorchen lassen", so Darmann.

Zu den Aussagen von Landeshauptmann Gerhard Dörfler in den heutigen Ausgaben der Kärntner Printmedien hält der freiheitliche Klubobmann Mag. Gernot Darmann Folgendes fest: "Die FPK hat niemandem die Türe zum freiheitlichen Klub zugeschlagen. Selbstverständlich bleibt das Angebot, einem freiheitlichen Klub beizutreten weiterhin aufrecht. "Es gilt im Sinne des Landes zu handeln und zu einem starken freiheitlichen Lager zu stehen. Ich hoffe, dass den drei Herren ihre Verantwortung für Kärnten klar wird und sie zur Vernunft kommen", schließt Darmann.

