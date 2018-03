Aviso: Morgen - PK Bures: "Digitale Offensive für Österreich"

Wien (OTS/BMVIT) - Am Montag hat die Telekom-Regulierungsbehörde TKK die Ausschreibungsbedingungen für die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in den Bereichen 800, 900 und 1800 MHz veröffentlicht. Unter dem Titel "Digitale Offensive für Österreich" legt Infrastrukturministerin Doris Bures in einer Pressekonferenz die Pläne ihres Ressorts für die Verwendung des Versteigerungs-Erlöses vor. ****

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 21. März, 10:30 Uhr

Ort: BMVIT, Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at