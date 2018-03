Entlastung von Selbständigen für bessere Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum im Ministerrat beschlossen

McDonald: "Urbefragung aller SVA-Versicherten hat gewünschte Wirkung erzielt"

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat heute Mittwoch, 20. März 2013, ein Gesetzespaket für Klein- und Ein-Personen-Unternehmer beschlossen. Für die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) ist damit ein wichtiger Schritt für die bessere Absicherung von Kleinunternehmern getan. Die Neuerungen sollen vor allem Unternehmern nach den ersten Gründerjahren und bei Familiengründung unterstützen.

SVA-Obmann-Stv. Peter McDonald begrüßt den Beschluss: "Österreichs Unternehmen sind oft doppelt gefordert. Umso wichtiger sind Unterstützungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in erschwerten Situationen". Die beschlossenen Gesetze beinhalten Zahlungserleichterungen für Kleinunternehmer mit geringen Einkünften und bieten Unternehmern nach Beginn ihrer Selbständigkeit konkrete finanzielle Unterstützung.

Selbständige Mütter sollen künftig von der Möglichkeit der Beitragsbefreiung während des Bezugs von Wochengeld profitieren können, wenn sie ihr Unternehmen ruhend melden. Auch während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld sollen Unternehmer künftig von den Pensions- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit werden. Während dieser beitragsfreien Zeit der Kinderbetreuung soll es selbständigen Müttern und Vätern möglich sein, "teilzeitselbständig" d. h. in geringfügigem Ausmaß weiter zu arbeiten.

In der Urbefragung haben die SVA-Versicherten deutlich deponiert, dass sie sich Verbesserungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Unternehmen wünschen. "Dieses Anliegen haben wir sofort in Angriff genommen und bis heute bereits einige wesentliche Verbesserungen umgesetzt", so McDonald. Mit den neuen Gesetzen komme man auch dem Wunsch aus der Urbefragung nach erweitertem Spielraum für individuelle Unterstützung bei schwierigen finanziellen Situationen nach.

Mit dem beschlossenen Gesetzespaket sind wichtige Forderungen der SVA umgesetzt. Der Dank der SVA gilt Wirtschaftsminister Mitterlehner und Sozialminister Hundstorfer für die gute Zusammenarbeit. "Damit ist ein wichtiger Schritt zur besseren soziale Absicherung für Österreichs Unternehmen getan", sagt McDonald.

