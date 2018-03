FP-Schock zur Immobilienabgabe: SPÖ plant erneuten Wettbewerbsnachteil für Wien

Häupl, Brauner & Co. wollen Arbeitslosen- und Armutsrekord offenbar weiter ausbauen

Wien (OTS/fpd) - Österreichs exzessivster Gebührenwucher reicht nicht aus, um die rot-grüne Miss- und Freunderlwirtschaft in der Hauptstadt zu finanzieren. Deshalb müssen immer neue Gebühren her. Diesmal haben sich die Sozialisten eine "Immobilienabgabe" für alle privaten Haus-und Grundbesitzer ausgedacht. "Das ist wieder einmal eine völlig unausgegorene Idee, die nur dem kurzfristigen Inkasso dient", ärgert sich Wiens FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock, "ist die Häupl-SPÖ wirklich so naiv zu glauben, dass die Hausbesitzer diese Abgabe bezahlen werden? Nein, natürlich werden sie diese auf die Mieter abwälzen. Folge: Die ohnehin schon exorbitanten Mieten bekommen erneut einen Schub nach oben." Dass Gemeindebauten von der Abzocke ausgenommen werden könnten, wie es sich die SPÖ-Träumer so vorstellen, sei ganz offensichtlich verfassungswidrig. Schock: "Also wird das unsoziale Abkassieren alle treffen."

Ein Problem stelle die Immobilienabgabe auch für die Wirtschaft dar. "Das ist wieder ein hausgemachter Wettbewerbsnachteil für unsere Stadt. Nicht nur mögliche neue Betriebe werden einen großen Bogen um die Inkasso-Hochburg machen, auch bereits bestehende Unternehmen werden abwandern - entweder in andere Bundesländer oder sogar in unsere östlichen Nachbarstaaten. Da gehen natürlich weiter Jobs verloren." Schocks Resümee: "Die von ihnen verursachte Arbeitslosen-und Armutsrekorde sind Rot-Grün offenbar noch immer nicht genug. Da wird rücksichtslos und unsozial weiter abkassiert. Sozialisten und Grüne leben so, als würde es für sie im Jahr 2015 nach der nächsten Wahl keine Zukunft mehr geben und es gelte nur noch, möglichst viel Geld für sich und ihre Günstlinge beiseite zu schaffen. Beim ersten Punkt haben sie vermutlich recht, der zweite ist schlichtweg schäbig." (Schluss)

