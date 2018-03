Kopf: FPÖ ist wortbrüchig

ÖVP-Klubobmann: Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Es besteht kein Zweifel, dass Dinge, wie sie in Salzburg geschehen sind, künftig nicht mehr passieren dürfen und dass dafür auch gesetzliche Vorkehrungen in Form eines Spekulationsverbotes getroffen werden sollen. Seit Samstag gibt es eine Einigung zwischen ÖVP, SPÖ und den für die Verhandlungen nominierten Vertretern der FPÖ, die zu diesem Ergebnis ein klares Ja gesagt haben. Selbst der Rechnungshof bezeichnet dieses Verhandlungsergebnis, Spekulationen zu verhindern und Vergleichbarkeit zwischen den Haushalten der Länder und Gemeinden herzustellen, als tauglichen Weg, erklärte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Mittwoch, zu Beginn der Plenarsitzung des Nationalrats in einer Geschäftsordnungsdebatte.

"Die FPÖ aber ist nun wortbrüchig und hält die Zusagen nicht ein. Daher macht es auch keinen Sinn, diesen Punkt auf die Tagesordnung der heutigen Plenarsitzung zu setzen. Mit Ihnen, Herr Strache, ist kein Staat zu machen", sagte Kopf in Richtung FPÖ.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at