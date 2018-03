Präsentation "Eis des Jahres 2013" + Scheckübergabe morgen, Do., 21.3., Eissalon Tichy, Reumannplatz 13, 1100 Wien

Wien (OTS/PWKAVI) - Die Berufsgruppe der Eissalons in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt Sie herzlich ein:

am Do., 21. März 2013, 10:30 Uhr

in den Eissalon Tichy, Reumannplatz 13, 1100 Wien

Offizielle Eröffnung der Eissaison mit der Präsentation "Eis des Jahres 2013" + Scheckübergabe

Die Präsentation "Eis des Jahres 2013", das vor Ort nach Lust und Laune verkostet werden kann, und die Übergabe eines Spendenschecks an eine Proponentin der St. Anna Kinderkrebsforschung - die heimischen Eissalons unterstützen die St. Anna Kinderkrebsforschung übrigens bereits seit mehreren Jahren - sind quasi der offizielle Startschuss für die heurige Eissaison.

Silvio Molin Pradel, dem Obmann der Berufsgruppe der Eissalons, ist es ein Herzensanliegen, die Bedeutung der handwerklich arbeitenden Speiseeishersteller in unserem Land hervorzuheben, speziell in Zeiten der zunehmenden industriellen Fertigung. Die Berufsgruppe vertritt die Interessen von rund 300 handwerklichen Eiserzeugern in ganz Österreich.

