Petrovic: "Absurde Demokratiedefizite im NÖ Landtag ausbügeln!"

Grüne sehen nach Landtagswahl Chance für echte Reformen in Sachen Antragsrechten, Spekulationen und Öffis

St. Pölten (OTS) - In Hinblick auf die politische Arbeit der kommenden Legislaturperiode im NÖ Landtag hält die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic fest: "Das Wahlergebnis muss als Chance für einen Neustart interpretiert werden. Die demokratiepolitischen Umstände im NÖ Landtag sind nicht mehr tragbar ", weiß Petrovic, die echte Reformen als Voraussetzung für die zukünftige konstruktive Zusammenarbeit der Parteien erachtet. "Wir haben derzeit die absurde Situation, dass Parteien in der Landesregierung sitzen, die nicht einmal Anträge einbringen dürfen. Die eigentümliche Geschäftsordnung des NÖ Landtages und das komplett veraltete Proporzsystem wollen es so", weiß die Grüne.

"Die Zeit für ein Demokratiepaket ist jetzt endgültig reif", bringt Petrovic die Grünen Forderungen auf den Punkt. Die Grünen Niederösterreich fordern einmal mehr die Abschaffung des Proporzes und die Ausweitung der Kontrollrechte für Oppositionsparteien. Das beinhaltet konkret, dass jede Partei mit Klubstärke Anträge einbringen und Aktuelle Stunden einberufen können muss. Die Klubstärke soll bereits ab zwei Abgeordneten gegeben sein, um die demokratische Vielfalt zu wahren. Und: Der U-Ausschuss muss zum Minderheitenrecht werden. "Weiters muss der Vorsitz des Landesrechnungshofes von der Opposition gestellt werden. Sonst beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz", zeigt Petrovic die derzeitigen Widersprüche auf.

"Nun ist es außerdem an der Zeit, in Puncto Spekulationen reinen Tisch zu machen. Pröll und Sobotka werden nicht umhin kommen, endlich alle Fakten der Öffentlichkeit zu präsentieren", so die Klubobfrau, die an der Grünen Forderung nach einem U-Ausschuss festhält. Die Grünen erwarten sich zudem ein baldiges Einlenken in Sachen Öffentlicher Verkehr. "Landeshauptmann Pröll hat in der ORF-Elefantenrunde vor der Wahl positive Signale für ein 365-Euro-Jahresticket gegeben. Worauf also warten?", regt Madeleine Petrovic die Umsetzung des 365-Euro-Jahrestickets in der konstituierenden Sitzung des NÖ Landtages an.

