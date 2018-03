Zwei neue Corporate Bonds ab heute zum Handel an der Wiener Börse zugelassen

Wien (OTS) - Gleich zwei neue Unternehmensanleihen notieren ab heute an der Wiener Börse. Die 2,75 % Fixzins-Anleihe 2013-2028 der Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. weist ein Gesamtnominale von 500 Mio. EUR auf, die Stücke-lung beträgt 100.000 EUR. Diese Anleihe ist im Geregelten Freiverkehr handelbar. Damit wurde die erste Anleihe der Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. an der Wiener Börse zugelassen.

Ebenfalls seit heute notiert die Hybridanleihe 2013 der voestalpine AG. Das Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR geht aus dem Umtausch der 2007 begebenen Hybridanleihe hervor. Die Stückelung beläuft sich auf 1.000 EUR. Die Hybridanleihe der voestalpine AG ist im amtlichen Handel der Wiener Börse handel-bar.

Damit wurden 2013 vier Corporate Bonds sowie eine Aufstockung mit einem Emissionsvolumen von über 2,5 Mrd. EUR zugelassen.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Resch, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 186

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

julia.resch @ wienerborse.at