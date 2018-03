ÖGB fordert Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel

Foglar: Spekulation mit Wohnraum entgegenwirken

Wien (OTS/ÖGB) - Die Mietpreissteigerungen der letzten Jahre sind ein deutliches Indiz dafür, dass zu wenig geförderte Mietwohnungen errichtet werden. Pro Jahr fehlen etwa 7.000 Neubauwohnungen. "Die Bereitstellung von leistbarem Wohnraum wirkt sich besonders auf das verfügbare Haushaltseinkommen der Menschen aus", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar anlässlich der Diskussion über die Zweckbindung der Wohnbauförderung.++++

Daher müssten auch umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um der weiteren Spekulation mit Wohnraum entgegenzuwirken. Foglar fordert eine Trendwende im Mietwohnungsbau: "Die rückläufigen Neubauzahlen müssen umgekehrt werden. Dazu bedarf es einer erneuten Zweckbindung und laufender Inflationsanpassung der seitens des Bundes an die Länder überwiesenen Wohnbauförderungsmittel sowie eine Zweckbindung der Rückflüsse aus den bereits vergebenen Wohnbauförderungsdarlehen."

Die ArbeitnehmerInnen, die mit einem Beitrag von 0,5 Prozent von ihrem Bruttolohn diese Förderung mitfinanzieren, hätten ein Anrecht auf diese Zweckwidmung: "Die Menschen haben ein Grundrecht auf leistbares Wohnen", sagt Foglar. Mit der Schaffung neuer geförderter Wohnungen würde zugleich auch das Angebot am gesamten Wohnungsmarkt erweitert. Dieses wirke der Verknappung des Angebots durch vergangene Privatisierungen entgegen. Profitieren würden davon also auch künftige MieterInnen privater Mietwohnungen.

"Die öffentliche Wohnbauförderung ist zudem ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, von dem viele Branchen profitieren und zusätzliche Beschäftigung schaffen", so Foglar abschließend.(ch)

