SP-Troch/Grüne-Kickert: Wiener Petitionsausschuss nimmt Arbeit auf

Konstituierung, Präsentation Online-Tool und Wahl der Ausschussvorsitzenden

Wien (OTS/SPW-K) - "Der neue Wiener Petitionsausschuss wird bürgernah, offen und ein klares Bekenntnis zur BürgerInnenbeteiligung - genauso, wie es die Präambel des rot-grünen Regierungsübereinkommens vorsieht", unterstreichen die GemeinderätInnen Harald Troch, der designierter Vorsitzende des Wiener Petitionsauschusses und Jennifer Kickert. "BürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Wien können damit direkt in den politischen Meinungsbildungsprozess eingreifen, ohne einer politischen Mittelsperson zu benötigen", erklärt Troch. "Und es wird möglich sein zudem online Petitionen einzubringen und bereits eingebrachte Petitionen auch online zu unterstützen. Damit gehen wir einen sehr großen Schritt in Richtung Bürgernähe in Wien", Troch erfreut.

"Alle BürgerInnen, unabhängig von ihrer StaatsbürgerInnenschaft, werden mit eigenen Anliegen Meinungsbildungsprozesse auch selbst einleiten können", ergänzt Grün-Gemeinderätin Kickert. "Gerade zu Beginn dieser neuen Form der Beteiligung ist es wichtig, offen an die Anliegen der Menschen heranzugehen und schrittweise zu lernen, mit diesem Instrument umzugehen. Die Herausforderung wird sein, zu prüfen, ob und wie die einzelnen Anliegen der BürgerInnen auch tatsächlich umgesetzt werden können", so Kickert.

Die Konstituierung des Ausschusses erfolgt heute, Mittwoch. Dabei werden der Ausschussvorsitzende und drei StellvertreterInnen von SPÖ, FPÖ und den Grünen gewählt. Die anderen Mitglieder des Ausschusses -15 sind es insgesamt - setzen sich überwiegend aus den verschiedenen Ressorts der Stadtregierung zusammen. Bevor eine Petition jedoch in den Petitionsausschuss kommt, muss sie vorab von der Stadt auf Zuständigkeit, Zulässigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.

Die Einrichtung des Ausschusses erfolgte am 30. Jänner, die Vorsitzenden und die StellvertrterInnen wurden bereits nominiert, die Konstituierung und die Wahl der Vorsitzenden bilden nun den formalen Abschluss der Einsetzung des neuen Petitionsausschusses im Wiener Landtag und Gemeinderat.

(Schluss)

