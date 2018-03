Fachkräftepaket im Nationalrat: Wichtige ÖGB-Forderungen vor Umsetzung

Foglar begrüßt Bildungsteilzeit und Fachkräftestipendium

Wien (OTS/ÖGB) - "Das Fachkräftepaket, das morgen im Nationalrat beschlossen werden soll, enthält viele Punkte, die der ÖGB gefordert hat, um die Weiterbildungsmöglichkeiten für alle ArbeitnehmerInnen zu verbessern", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Vor allem die Bildungsteilzeit kann dazu beitragen, dass sich mehr ArbeitnehmerInnen weiterbilden - und zwar die, die es sich bisher nicht leisten konnten, in Bildungskarenz zu gehen."++++

Mit dem Teilzeitweiterbildungsgeld, das zusätzlich zum Teilzeitlohn vom AMS ausgezahlt wird und beispielsweise bei einer Arbeitszeitreduktion von 19 Wochenstunden knapp 440 Euro im Monat beträgt, wird ein großer Schritt in Richtung lebensbegleitendes Lernen gemacht, denn die Einkommenseinbußen durch Reduktion der Arbeitszeit haben bisher viele davon abgehalten, wegen einer Weiterbildung in Teilzeit zu gehen. In Bildungskarenz zu gehen, war wiederum für BezieherInnen niedriger Einkommen nicht leistbar, weil sie vom Weiterbildungsgeld (in der Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes) allein nicht leben hätten können. "Die Neuregelung trägt dazu bei, dass Weiterbildung weniger als bisher von sozialem oder finanziellem Status und beruflicher Stellung abhängen", so Foglar.

Vom Fachkräftestipendium profitieren ArbeitnehmerInnen und Unternehmen

Ebenfalls beschlossen soll morgen, Donnerstag, ein Fachkräftestipendium werden, für Menschen mit niedriger bis mittlerer Bildung. "Das Fachkräftepaket ist gut geeignet, den Zugang der heimischen ArbeitnehmerInnen zu beruflicher Aus- und Weiterbildung zu verbessern", sagt Foglar: "Die Qualifikationen der Beschäftigten zu steigern nutzt ihnen selbst, denn es erhöht ihre Arbeitsplatzchancen und ihre Einkommen. Gut ausgebildete Fachkräfte nutzen aber auch der Wirtschaft. Denn wer zu wenig ausbildet, hat auch zu wenig Fachkräfte."(fk)

