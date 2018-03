Streunender Pekinesenmischling im Zentrum von Mattighofen (OÖ) gefunden

PFOTENHILFE Lochen sucht nach Besitzern

Wien (OTS) - Vergangenen Montag wurde ein braun-weißer Pekinesenmischling im Zentrum von Mattighofen beobachtet, der dort schon längere Zeit herumstreunte. Tierfreunde schafften es nun, die heimatlose Hündin einzufangen und ins Tierheim PFOTENHILFE Lochen zu bringen. Trotz gesetzlicher Verpflichtung war die Hündin nicht gechipt und so konnte bis jetzt kein Besitzer ausfindig gemacht werden.

"Leider hat sich noch niemand gemeldet, der den Pekinesenmischling vermisst. Es ist also möglich, dass der arme Vierbeiner einfach ausgesetzt wurde." berichtet Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen. Derzeit wird die Mischlingshündin in der PFOTENHILFE Lochen versorgt. Sie ist auf den ersten Blick gesund und sehr zutraulich. "Sollten sich die Besitzer der Hündin nicht bei uns melden, suchen wir ein neues Zuhause für sie." so Stadler. Wer den Pekinesenmischling beziehungsweise die Besitzer kennt oder wer den Hund bei sich aufnehmen kann, meldet sich bitte unter 0664 / 122 10 51.

Sonja Weinand

Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE sonja.weinand @ pfotenhilfe.org

Tel.: 01 / 892 23 77

www.pfotenhilfe.org