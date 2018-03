Hietzing: Kammerkonzert mit dem Trio "Wiener Artists"

Wien (OTS) - Das Ensemble "Wiener Artists" konzertiert am Donnerstag, 21. März, im Amtshaus Hietzing/Penzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Ab 19.00 Uhr treten die exzellenten Musiker im Zuge der Reihe "Hietzinger Kammerkonzerte" im "Großen Festsaal" des Amtsgebäudes auf. Vorgetragen werden ausgesuchte Kompositionen von Mozart, Beethoven und Brahms. Dem Trio "Wiener Artists" gehören die Pianistin Nelly Banova-Kostner (Gustav Mahler Konservatorium), der Geiger Johannes Kostner (Wiener Philharmoniker, Staatsopernorchester) und der Cellist Georgy Goryunov (Niederösterreichische Tonkünstler) an. Den drei Instrumentalisten eilt ein ausgezeichneter Ruf voraus, sowohl als Solo-Künstler wie auch als Mitglieder von namhaften Kammermusik-Formationen und Orchestern. Karten für dieses empfehlenswerte Konzert gibt es an der Abend-Kasse um 20 Euro (Studenten/Schüler: 10 Euro). Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz des Bezirksvorstehers des 13. Bezirkes, Heinz Gerstbach. Weitere Informationen: www.hietzingerkammerkonzerte.com. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at