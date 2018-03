Bezirksmuseum 13: Liederabend zum Frühlingsbeginn

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) wird am Freitag, 22. März, frohgemut der Lenz besungen. Beginn des Konzerts mit dem Titel "Liederabend zum Frühlingsbeginn" ist um 19.00 Uhr. Yuko Mitani (Sopran), Franz Leitner (Tenor) und Andrea Martin (Bariton) interpretieren Werke der Komponistin, Autorin und Pianistin Gerti Straka. Die Wiener Tondichterin hat Worte bekannter Schriftsteller mit gefühlvollen Melodien umrahmt. Werner Irschik (Violine) sowie Gerti Straka (Klavier) begleiten die drei Sänger. Der "Kultur-Verein Hietzing" zählt zu den Unterstützern des Abends. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Die Organisatoren bitten die Zuhörerschaft um Spenden. Auskünfte über das Konzert erteilt das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam unter der Rufnummer 877 76 88 (öfters Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse ist bm1130 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Bariton Andrea Martin: www.andrea-martin.com/curri_deut.html o Sopran Yuko Mitani: www.yukomitani.at/ o Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

