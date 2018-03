Margareten: Abendliche Verlesung von Lieblingsversen

Wien (OTS) - Zum "Welttag der Poesie (21. März)" bietet der Kultur-Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) das passende Programm: Am Donnerstag, 21. März, geht ab 19.30 Uhr im gemütlichen Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 ein so genanntes "Text-In" über die Bühne. An dem Abend sollen die Teilnehmer ihre Lieblingsgedichte, sowohl eigene Werke als auch Verse aus fremder Feder, vortragen. Die Organisatoren sehen die Veranstaltung nicht als Wettbewerb. "Es geht um die Diversität der Beiträge und die Interaktion der Vortragenden", betont der literaturkundige Sprecher des Kultur-Vereins, Neil Y. Tresher. Die Gäste sollen Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränke) geben. Anmeldung und Information: Telefon 0699/19 66 22 42.

Weitere März-Veranstaltungen sind ein Wettstreit um den "Großen Schreiberling-Preis" (Wortkünstler machen "Schreib.Spiele") und eine Führung mit dem Titel "Weibs.bilder", die verdienten Damen aus dem 5. Bezirk gewidmet ist. Zudem öffnet wieder einmal die "Kleine Schule der Demagogie" ihre Pforten. Auskünfte über all diese Aktivitäten fordern Interessierte per E-Mail an: readingroom @ chello.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "read!!ing room": www.e-zine.org

