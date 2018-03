Österreichische Lotterien unmittelbar vor Start in Albanien

Albanisches Parlament hat Lizenzvertrag ratifiziert - Erste Ziehung noch im April geplant

Wien (OTS) - Im September 2012 hatten die Österreichischen Lotterien die Lizenz zur Einführung einer Lotterie in Albanien erhalten. In den folgenden Monaten wurden die Details und Auflagen ausverhandelt, bis der fertige Lizenzvertrag schließlich im März ratifiziert wurde. Für die Österreichischen Lotterien bedeutet das nun grünes Licht für den Rollout der Terminals für mehrere hundert Annahmestellen. Dahinter steckt natürlich ein beträchtlicher organisatorischer und logistischer Aufwand. Zudem laufen parallel dazu auch die Schulungen der Vertriebspartner. Schließlich soll alles dafür getan werden, dass die hohen Standards, die von den Österreichischen Lotterien beim Spielerschutz und in der Spielabwicklung auf dem Heimatmarkt angelegt werden, auch in Albanien zur Anwendung kommen. Das Team arbeitet auf Hochtouren, die erste Ziehung für "Lotto 6 aus 39" findet voraussichtlich noch im April 2013 statt.

"Es ist eine große und schöne Herausforderung, in Albanien einen seriösen und sicheren Glücksspielmarkt aufzubauen. Wir werden die albanische Bevölkerung von der Seriosität und der Qualität der Lotteriespiele überzeugen und im Rahmen von Sponsorings Mittel für wichtige Projekte im Interesse der Allgemeinheit zur Verfügung stellen", sagt Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien.

Zur Abwicklung des albanischen Spielangebotes wurde die Lotaria Kombetare sh.p.k. gegründet. Über die Albanisch-Österreichische Lotterien-Holding gehört diese zu 100 Prozent den Österreichischen Lotterien. Der Marktauftritt wird ebenfalls unter dem Namen "Lotaria Kombetare" laufen (zu Deutsch: National-Lotterie).

In den Annahmestellen wurden Lotterieterminals der Linzer Firma Keba, ein langjähriger und zuverlässiger Technologiepartner der Österreichischen Lotterien, installiert, die alle mit dem Rechenzentrum in Tirana verbunden werden. Lotaria Kombetare sh.p.k. plant als Erweiterung des Produktportfolios die Einführung von Rubbellosen in der zweiten Jahreshälfte 2013.

Nach dem zweistufigen, kompetitiven Ausschreibungsprozess wurden im Vorjahr die Angebote der Bewerber im Beisein von Journalisten und Kamerateams geöffnet, in Augenschein genommen und - wie bei der Konzessionsvergabe in Österreich - penibel geprüft. Für die Erfüllung der Kriterien wurden Punkte vergeben, und das albanische Finanzministerium hat die Bewerbungsunterlagen der Österreichischen Lotterien am besten bewertet. Die Österreichischen Lotterien konnten das Rennen um die Lizenz letztlich mit deutlichem Vorsprung vor einem internationalen Konsortium für sich entscheiden. "Das zeigt, dass wir vor allem bei Themen wie dem Spielerschutz und der Übernahme gesellschaftspolitischer Verantwortung, aber auch bei den technischen Lösungen, die wir über zwei Jahrzehnte immer wieder weiterentwickelt haben, top sind", unterstreicht Glatz-Kremsner.

