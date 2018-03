Termine am 20. März in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Lesefest mit StR Oxonitsch (Hauptbücherei, 7., Urban- Loritz-Platz 2A) 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 1. Bezirksseniorentag in der Wiener City, Ehrenschutz: BVin Stenzel (Bezirksvorstehung Innere Stadt, Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8) 10.00 Uhr, Fototermin: "Neuer Kröten-Tunnel an der Amundsenstraße zum Schutz von Amphibien errichtet!" mit u.a. StRin Sima (TP: Parkplatz beim Restaurant Schottenhof, 14., Amundsenstraße 5) 10.00 Uhr, Eröffnung "Haus Döbling" durch StRin Wehsely, BV Tiller und KWP-Geschäftsführerin Graumann (Haus Döbling, 19., Grinzinger Allee 26) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ-Wien "Wiener Volksbefragung und undemokratische Nachfrist / Rot-Grün schränkt Petitionsrecht ein" mit KO Gudenus (Medienraum der FPÖ, Rathaus, Stiege 6, Halbstock, Zimmer 239) 11.30 Uhr, StRin Frauenberger besucht das "Projekt NACHBARINNEN" (5er Haus, 5., Grünwaldgasse 4) 13.00 Uhr, Gedenkveranstaltung an die 1938 vertriebenen jüdischen Schülerinnen und Schüler mit StR Oxonitsch (9., Gymnasium Glasergasse 25) 15.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Sondervorführung von "Liebe [Amour]" (OmU) zu Ehren von Michael Haneke (Votivkino, 9., Währinger Straße 12) 18.00 Uhr, "Sum Up" zur Ausstellung "Energie.Stadt.neu.denken" mit Vbgmin Vassilakou (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 19.00 Uhr, Überreichung "Wiener Preis für humanistische Altersforschung" an Michael Haneke durch StR Mailath- Pokorny und Primaria Dr. Katharina Pils im Rahmen der Wiener Vorlesung "Michael Haneke im Gespräch über Film und Kino" (Rathaus, Festsaal)

