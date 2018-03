Das LENTOS lädt zur PK anlässlich der Ausstellungen "10 JAHRE LENTOS. Die Sammlungsausstellung zum Jubiläum" und "JASON DODGE".

Linz (OTS) - 10 Jahre LENTOS: Grund zu feiern. Zum Jubiläum steht die Sammlung im Mittelpunkt. Die BesucherInnen erwartet eine neue Präsentation der LENTOS Sammlung, ein Streifzug durch die Kunstgeschichte, Freude am Wiedersehen, überraschende Begegnungen.

In Wiederaufnahme des erfolgreichen und wegweisenden Projekts "Aufmischen" aus dem Jahr 2007 hat das LENTOS Künstlerinnen und Künstler eingeladen, in fünf Räumen ihre Präsentationen zu entwickeln. Das eigene Schaffen ist Ausgangspunkt zur Auswahl aus der Sammlung. Kunsträume mit starken Werken, als Netz anschaulicher Bezüge, ein Stelldichein von Wahlverwandten. Beteiligte Künstlerinnen und Künstler: EVA & ADELE, Maria Bussmann, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkácová, Gerwald Rockenschaub und Nasan Tur. In kleineren Kabinetten werden Schwerpunkte gesetzt, unter anderem auf selten gezeigte Konvolute und wertvolle Schenkungen.

Parallel zeigt das LENTOS eine Ausstellung von Jason Dodge. Die Arbeiten des 1969 geborenen US-Amerikaners bestehen meist aus Gegenständen, die aus dem Alltag bekannt sind, und einem Titel. Die Lücke zwischen beiden evoziert eine Erzählung und verweist damit auf die poetischen Potenziale der Realität.

Eröffnung der Ausstellungen: 21.3.2013, 19 Uhr

Datum: 21.3.2013, um 10:00 Uhr



LENTOS Kunstmuseum Linz

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz



Url: www.lentos.at



Nina Kirsch, nina.kirsch @ lentos.at, Tel.: 0732 7070 3603