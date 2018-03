Frühlingsbeginn in den Blumengärten Hirschstetten

Auch der Osterhase hoppelt durchs frühlingshafte Blumenmeer

Wien (OTS) - Frühlingsbeginn in den Blumengärten Hirschstetten: Vom 23. bis 24. März und von 30. März bis 1. April laden die Wiener StadtgärtnerInnen in die farbenprächtigen Themengärten. Das historische Bauernhaus mit seinem Stadel, Preßhaus und all den anderen Gebäuden bilden darüberhinaus den urigen Rahmen für ein Osterfest am Bauernhof.

Traditionen und Handwerk rund um Ostern im historischen Bauernhaus

Ostern ist wohl eines der schönsten und traditionsreichsten Feste überhaupt, und so hat jede Region Österreichs eigene Traditionen und Bräuche entwickelt. Was liegt dann wohl näher, als einige von ihnen den Besucher/innen der Blumengärten diese in historischem Ambiente näher zu bringen. Auch für die jungen BesucherInnen gibt es jede Menge Angebote. So macht das Basteln von Hasen aus Heu oder das Frühlingsmemory sicher riesen Spaß. Und in den Räumen des Bauernhauses werden kunstvoll gestaltete und verzierte Ostereier in einer kleinen Schau präsentiert. Auch Bräuche, wie das Palmbuschenbinden, das einiges an floristischem Geschick erfordert, werden hier präsentiert. Und damit alle gesund und munter in den Frühling starten, gibt es Gesundheits- und Ernährungstipps aus der "Bauernapotheke".

Zahlreiche Jungtiere heißen die Besucher/innen willkommen

Doch Ostern wäre nicht Ostern, wenn nicht viele Jungtiere auf die Besucher/innen warten würden. Zicklein, Lämmer und Hasen werden zu den Feiertagen den Bauernhof bevölkern.

Kulinarisches und Dekoratives

Aber auch allerhand Kulinarisches - Köstliches gehört zu Ostern. Oder kennen Sie einen Festtagstisch ohne Osterschinken? Und an den Markständen gibt es von süßen Ostervariationen über Patchworkdecken, duftenden Geschenkideen und kunstvollen Ostereiern bis hin zu herzhaftem Speck allerhand zu erstehen.

Blumengärten Hirschstetten

Quadenstrasse 15, 1220 Wien

Infos unter: Tel.: 4000/8042

Email: gartentelefon @ ma42.wien.gv.at

Umweltfreundlich erreichbar mit:

Buslinie 23A ab U1 - Station Kagraner Platz

Buslinie 88A ab U2 - Station Aspernstraße

