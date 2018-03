kinderaktivcard - die zahlt sich aus

Wien (OTS) - Ab April wird die familientage-Broschüre zu kinderaktiv. Das erweiterte wienXtra-Monatsprogramm und die kostenlose kinderaktivcard bieten noch mehr Freizeitabenteuer zu besonders familienfreundlichen Preisen!

"Die vielen hochqualitativen Freizeitangebote müssen für alle Kinder zugänglich und erschwinglich sein, das ist mir als Kinderstadtrat besonders wichtig. kinderaktiv leistet dazu einen wertvollen Beitrag: Die Broschüre bietet einen schönen Überblick über das vielseitige Familienangebot der Stadt und mit der kinderaktivcard gibt es tolle Ermäßigungen, der Großteil der Angebote ist gratis!", freut sich Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

wienXtra-Vorstandsvorsitzender und Gemeinderat Heinz Vettermann:

"Das maßgeschneiderte kinderaktiv Familienprogramm lädt alle Wiener Familien mit ihren vielseitigen Interessen, großen Altersspannen und finanziellen Möglichkeiten dazu ein, gemeinsam Freizeitabenteuer zu erleben!"

kinderaktiv - der Name ist Programm

Im neuen kinderaktiv-Programm sind Angebote für Kinder bis 13 Jahren für jeden Geschmack, in allen Bezirken - vom Grätzlfest bis zum Großevent - darunter zahlreiche Angebote an Wochenenden sowie Aktionen speziell für die jüngsten WienerInnen bis 4 Jahren. Mit der ebenfalls kostenlosen kinderaktivcard gibt es jetzt viele weitere neue Familien-Xtras: Jeden Monat warten ein ganz besonderes Highlight sowie Sondertarife bei beliebten Wiener Familien-Attraktionen. Das Broschüren-Abo inklusive kinderaktivcard gibt es unter www.kinderaktivcard.at und in der kinderinfo.

kinderaktiv-Specials im April

Beim April-Highlight heißtes für kinderaktivcard-Familien "Schiff ahoi!". Zum kinderaktiv-Spezialpreis 3 Euro pro Person geht es mit der MS Vindobona im Donaukanal stromaufwärts. Dabei genießen alle die wunderschöne Aussicht auf die Wiener Innenstadt, den Kahlenberg und die Donauinsel. Zauberer Mr. Murphy ist auch mit an Bord und verzaubert Klein und Groß mit seinen lustigen Tricks. Ein weiteres Monats-Special gibt es im Römermuseum: An allen April-Sonntagen ist der Eintritt für Familien frei. Ein Streifzug durchs Museum entführt ins alte Vindobona und erzählt vom Alltag seiner BewohnerInnen. Für Kinder gibt es ein Legionslager zum Spielen und trickreiche Keramiken als 3-D-Puzzles.

Familienfreizeit für jedes Börserl

Eine Rettungszentrale besichtigen, Wassertiere erforschen, Video-Clip-Hip-Hop oder Capoeira schnuppern, bei Flying Kids Akrobatik durch die Luft fliegen, selber Puppen basteln und ein Puppenspiel veranstalten, am Kinderflohmarkt gebrauchte Spielsachen verkaufen - das alles und noch viel mehr können Familien mit kinderaktiv und der kinderaktivcard im April völlig gratis erleben! Außerdem verraten "Euer Wien-Tipps" in jeder Broschüre, wo Familien in Wien immer besonders familientaugliche Preise und Aktionen finden.

kinderaktiv ist eine Einrichtung von wienXtra, einer Impuls gebenden Stelle der Wiener Kinder- und Jugendarbeit. wienXtra veranstaltet und koordiniert Freizeitaktionen, die Spaß machen und starkes Bildungspotential haben. Bei wienXtra gibt es viele Info-, Beratungs- und Bildungsangebote rund um die Themen Kinder und Jugendliche und die Programme für Schulen erweitern die Angebotspalette. wienXtra arbeitet für die Stadt Wien und in enger Kooperation mit der MA 13 - Fachbereich Jugend. www.wienXtra.at

kinderaktiv-Abo und kinderaktivcard

gratis bestellen unter www.kinderaktivcard.at

oder in der wienXtra-kinderinfo

7., MQ/Hof 2, Museumsplatz 1; Tel.: 4000-84400

Öffnungszeiten: Di bis Fr 14 - 18 Uhr, Sa, So, Ftg 10 - 17 Uhr (Mo immer geschlossen)

