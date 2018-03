WYPLAY meldet Einführung seiner HTML5-Android-Plattform der nächsten Generation

Marseille, Frankreich (ots/PRNewswire) - WYPLAY, ein weltweit führender Anbieter innovativer Softwarelösungen für TV-Betreiber, bringt seine HTML5-Android-Plattform der nächsten Generation auf den Markt, die speziell für Chipsatz-Anbieter, STB-Hersteller, RCU-Unternehmen und Entwickler von Fremdsoftware konzipiert wurde.

Die TV-Referenzplattform vereint die preisgekrönte Wyplay Middleware, mit der bereits viele Millionen Installationen bei Betreiberunternehmen ausgestattet sind, und Android. Verwaltet wird die Plattform über eine reine HTML5-Benutzeroberfläche. Im Hinblick auf einfache Android-Plattformen besteht heutzutage kein Versorgungsengpass am Markt. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um einfache, auf Telefone ausgelegte Android-Chipsätze, die den Anforderungen von Betreibern wie beispielsweise in den Bereichen TV-Management (Rundfunk, Streaming), Sicherheit und Produktpaletten-Management nicht gewachsen sind ...

Die TV-Referenzplattform Wyplay wird mithilfe der beiden führenden Chipsatz-Anbieter ST und Broadcom betrieben. Diese TV-Plattform der nächsten Generation wird über eine fortschrittliche HTML5-Benutzeroberfläche gesteuert und bietet alle wichtigen TV-Features wie Zapper, EPG, PVR, Timeshifting ...

Neben diesen Standard-Features ist Wyplay auch mit führenden Backend-Softwarelösungen ausgestattet:

WyStore: ein App-Store mit HTML5-Unterstützung und Android-Anwendungen;

WyClub: eine Plattform, die den Einsatz verschiedener Benutzeroberflächen wie Recommendation und Social TV in Multiscreen-Umgebungen ermöglicht und lückenlose Interaktivität mit Mobilgeräten aller Art bietet ...

"Mit der Einführung dieser TV-Plattform der nächsten Generation stellt Wyplay erneut unter Beweis, dass das Unternehmen seinen Kunden aufmerksam zugehört, die Erfordernisse des Marktes begriffen und schliesslich eine extrem innovative und anpassbare Lösung entwickelt hat", so Wyplay-CMO Dominique Feral. "Wyplays Kunden sind ab sofort in der Lage, eine gezielt weiterentwickelte Auswahl an Produkten und Angeboten einzuführen, die für ihren spezifischen Markt und die individuellen Bedürfnisse ihrer Abonnenten geeignet sind."

Informationen zu Wyplay:

Das unabhängige und international bekannte Unternehmen Wyplay entwickelt offene, modulare und innovative Softwarelösungen für IPTV-, Kabel-, Satellit- sowie Rundfunkbetreiber und Sendeanstalten aus aller Welt.

Von Wyplay entwickelte Technologie bietet Betreibern die Möglichkeit, Lösungen ganz einfach auszuwählen, zu konfigurieren und umzusetzen, wobei ihnen die umfangreichste Auswahl vorkonfigurierter Funktionen zur Verfügung steht (Zapper, Rekorder, Media-Center, Home Connectivity, Social TV, HTML5, Android, OTT-Plattform sowie Direktübertragungen auf mehrere Bildschirme und in mehrere Räume ...).

Mit den professionellen Diensten von Wyplay wird ein Benutzererlebnis geschaffen, das den Produkt- und Vermarktungsstrategien der Betreiber genau entspricht und diese hervorragend ergänzt.

Wyplay ist bereits ein strategischer Partner führender Marken wie Canal+, SFR, Vodafone und Belgacom.

Näheres zu WYPLAY erfahren Sie auf http://www.wyplay.com

