Wahlen 2013: Parteien, Kandidaten in Brand-Analyse

In 6 Monaten schreitet Österreich zur Wahlurne. Doch welche Partei hat ihren USP schon klar kommuniziert, welche wirkt noch unklar oder unprofiliert?

Wien (OTS) - Welche Politiker wirken kompetent, welche charmant? Wie punktet Polit-Neuling Stronach? Die Studie zum Wahlverhalten und zur Positionierung der österreichischen Parteien und deren Spitzenkandidaten, vom Marktforschungsinstitut MindTake Research durchgeführt, gibt mithilfe einer Marktlandkarte, die normalerweise für wirtschaftliche Marktanalysen eingesetzt wird, interessante Einblicke.

Überraschend: Trotz aktueller Wirtschaftskrise ist für 15,2 Prozent der Befragten die Familienpolitik aktuell das wichtigste Themengebiet, gefolgt von Arbeitsmarkt (14,4%) und Gesundheit (13,2%). Finanzpolitik und Wirtschaft spielen nur für jeweils 9,5% die wichtigste Rolle. Bildung und Forschung überhaupt nur für 8,5% der Befragten.

23,8% der Befragten wollen wieder die selbe Partei wählen wie bei der letzten Nationalratswahl. Für 40,8% der Befragten ist das wahrscheinlich. Jeweils 17% geben an wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit eine andere Partei wählen zu wollen. Somit werden im ganzen ein Drittel der Wähler (34%) eine andere Partei als beim letzten Mal wählen, was die politische Landschaft aufrütteln könnte.

Die FPÖ hat mit Abstand die meisten Stammwähler. Die große Mehrheit aller Personen (84,6%), die 2008 bei der Nationalratswahl die FPÖ gewählt haben, würden dies auch 2013 wieder tun. Bei der SPÖ beträgt dieser Anteil 69,3%, bei den Grünen 67,8%, bei der ÖVP 62,8% und beim BZÖ 31,2%.

Bezogen auf die Spitzenkandidaten geben 21,9 Prozent der Befragten an, dass Sie Eva Glawischnig bevorzugen. Danach folgt Werner Faymann, den 21,4 Prozent der Befragten präferieren. Gefragt nach den wichtigsten Charakter- und Werte-Eigenschaften von Politikern, nennen 49,5% der Befragten, also rund die Hälfte, "Aufrichtigkeit" als wichtigsten Wert. "Kompetenz" wird von 22,1% der Befragten als wichtigste Eigenschaft eines Politikers gesehen und 10,7% meinen, "Zuverlässigkeit" ist am wichtigsten.

Positionierung von Parteien und Themen auf der Marktlandkarte

Exkurs: Marktlandkarten ermöglichen das graphische Darstellen eines Marktes und der Positionierung seiner Marktteilnehmer. Marktteilnehmer, bzw. Produkte sind in diesem Fall die Parteien und ihre Spitzenkandidaten. Die Positionierung erfolgt hinsichtlich Werten, Themen und Kompetenzen. Für die Berechnung der politischen Marktlandkarte Österreichs wurden auf Basis der abgegebenen Wählerpräferenzen die folgende Segmente gebildet: das linksliberale, sozialdemokratische Segment (SPÖ, Grüne), das wertkonservative, nationale Segment (FPÖ, BZÖ) und das wirtschaftsliberale, bürgerliche Segment (ÖVP, Team Stronach).

Die Studie macht es möglich die gegenwärtige Position der Parteien im Zusammenhang mit den Themenbereichen und Kompetenzen auf einer Marktlandkarte zu sehen (siehe Abbildung). Je näher sich Parteien auf der Marktlandkarte sind, desto ähnlicher werden diese von den Wählern wahrgenommen. Je näher eine Partei einem Themenbereich ist, desto wahrscheinlicher wird diese mit diesem Themenbereich assoziiert. Demzufolge sprechen die ÖVP und das Team Stronach einen annähernd gleichen Wählerkreis an.

Die Grünen verfügen demnach ganz klar über die größte Kompetenz im Umweltbereich, die ÖVP und das Team Stronach werden mit wirtschaftlichen Themen wie z.B. dem Management der Wirtschaftskrise, Finanz- und Wirtschaftspolitik assoziiert. Die FPÖ wird bei den Befragten mit Zuwanderungspolitik und Sicherheit assoziiert. Die SPÖ nimmt eine eher zentrale Stellung ein, - sie ist in keinem der 3 Wählersegmenten klar positioniert.

Die Größe der Schrift gibt Aufschluss über das Potential der Partei und der Themenbereiche. Trotz Wirtschaftskrise sind Familienpolitik und Gesundheit für die Wähler wichtigere Themengebiete als Wirtschaft und Finanzpolitik.

Die Punkte im Positionierungsraum spiegeln die Wählerpräferenzen wider. Jeder Punkt repräsentiert einen Befragten (Wähler) und dessen Präferenzen zu den Parteien und Themen. Wähler, die zum Beispiel im mittleren Bereich der Marktlandkarte liegen, haben eine starke Präferenz zur SPÖ oder dem BZÖ und den Themengebieten Europapolitik und/oder Arbeitsmarktpolitik. Diese Wähler interessieren sich weniger für die Parteien und Themen im unteren oder oberen Teil des Positionierungsraumes.

Position der Spitzenkandidaten

Zusätzlich zur Positionierung der Parteien wurde auch die der Spitzenkandidaten auf der Marktlandkarte ermittelt. Dabei zeigt sich, welche Kandidaten vor allem die eigenen Wähler ansprechen und welche partei- und segmentübergreifend gut ankommen.

Die Studie zeigt, dass Faymann vor allem bei den linksliberalen Sozialdemokraten punktet, aber auch einige Wähler der anderen Segmente für sich gewinnen kann. Das gleiche trifft auf Stronach im wirtschaftsliberalen, bürgerlichen Segment zu. Spindelegger kommt nicht nur im wirtschaftsliberalen, bürgerlichen Segment gut an, sondern auch in den anderen Segmenten. Obwohl er in allen Wählerkreisen seine Anhänger hat, wird er von den ÖVP-Wählern im Hinblick auf seine Kompetenzen eher durchschnittlich bewertet. Strache und Glawischnig sprechen grundsätzlich vor allem ihr eigenes Segment an, haben dafür aber auch die meisten Stammwähler. Bucher wird kaum präferiert und würde nur für 12,5 Prozent der Personen, die 2008 das BZÖ gewählt haben, wieder die erste Wahl sein.

Sieht man sich die Positionierung der Kandidaten in Bezug zu einem vorgegebenen Wertekatalog (aufrichtig, echt, modern, einfallsreich, zuverlässig, kompetent, charmant, kultiviert, robust -widerstandsfähig, durchsetzungsfähig, wirtschaftliches Verständnis, internationales Denken, national gut vernetzt, international gut vernetzt, zukunftsorientiert, weltoffen) an, dann gibt es nur zwei der Politiker die für jedes der genannten Kriterien außerordentlich stark positioniert sind, nämlich Eva Glawischnig und Frank Stronach. Glawischnig wird am stärksten mit den Werten/Eigenschaften aufrichtig, modern, charmant und kultiviert assoziiert. Stronach mit echt, einfallsreich, kompetent, robust, durchsetzungsfähig, international, wirtschaftlich denkend, national und international gut vernetzt, sowie am zukunftsorientiertesten und weltoffensten. Die Positionierungen der anderen Kandidaten für diese Werte sind jeweils weniger stark ausgeprägt (siehe Abbildung).

Positionierung des Team Stronach

Als Neuling in der Politik ist es besonders interessant, was die Wähler über Frank Stronach und seine Partei denken. Dem Team Stronach wird von den Befragten vor allem große wirtschaftliche Kompetenz eingeräumt und Stronach selbst wird als kompetent, aufrichtig und durchsetzungsfähig wahrgenommen. Das Team Stronach spricht grundsätzlich den gleichen Wählerkreis wie die ÖVP an und bietet auch Protestwählern eine gemäßigte Alternative. Die meisten Wähler, die von der Partei angesprochen werden, sind im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Mehr als zwei Drittel der Befragten (67,4 Prozent), die das Team Stronach den anderen Parteien vorziehen würden, sind männlich.

