Am 23. März 2013 wird gewettet, geplaudert und Kaffee getrunken: McCafé zu Gast bei "Wetten, dass..?" in Wien

Wien (OTS) - "Wetten, dass..?" gastiert in der Stadt der Kaffeehauskultur - und nach der Sendung lassen sich Markus Lanz und seine Gäste Cappuccino, Cookies & Co. am mobilen McCafé-Stand von McDonald's schmecken.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist "Wetten, dass..?" wieder in der österreichischen Hauptstadt zu Gast. Am 23. März begrüßt Moderator Markus Lanz seine prominenten Gäste und die Zuschauer zur insgesamt 206. Ausgabe des erfolgreichen TV-Show-Formats. Für beste Unterhaltung in der Wiener Stadthalle sorgen wie gewohnt spektakuläre Wetten und erstklassige Showacts. Zu den prominenten Wettpaten zählen Heiner und Viktoria Lauterbach, Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, Schauspieler und Regisseur Peter Weck und der US-Rapper 50 Cent. Die hochkarätigen Liveacts sind One Republic, Depeche Mode und Michael Bublé. Im Anschluss an die Sendung bildet wie gewohnt die After-Show-Party den glänzenden Abschluss des Abends. Hier ist auch McDonald's vertreten: Am McCafé-Stand können sich alle Gäste mit köstlichen Kaffeespezialitäten stärken sowie Mehlspeisen und Kuchen genießen.

Erfolgreiche Partnerschaft

Die Kooperation zwischen McDonald's und "Wetten, dass..?" startete im Frühjahr 2011 in Deutschland. Seitdem hat sich der mobile McCafé-Stand zu einem beliebten Treffpunkt auf den After-Show-Partys der Samstagabendshow entwickelt.

McCafé in Deutschland und Österreich

Die Idee für McCafé entstand 1993 in Australien. In Deutschland eröffnete die erste Café Bar von McDonald's 2003 in Köln, in Österreich 2006 in Rum in Tirol. Seitdem ist McCafé in beiden Ländern kontinuierlich gewachsen - aktuell gibt es mehr als 800 McCafés in Deutschland und mehr als 150 in Österreich. 2010 erhielt McCafé auf dem "European Coffee Symposium" in Rom die Auszeichnung "Best Branded Coffe Shop Chain - Germany & Austria".

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

