PA Endergebnis Sternsingeraktion 2013: Sternsinger/innen ersingen 15,4 Mio. Euro

Endergebnis Sternsingeraktion 2013: Sternsinger/innen ersingen 15,4 Mio. Euro

Wien (OTS) - Österreich setzt auf Solidarität: Exakt 15.362.103,17 Euro landeten in den Sternsingerkassen. Jeder einzelne Euro ein eindrucksvolles Zeichen, dass den Österreicherinnen und Österreichern das Schicksal unserer ärmsten Mitmenschen in den Armutsregionen im Süden unserer Welt am Herzen liegt.

Sternsingen: Start in ein besseres Leben für Millionen

In Entwicklungsländern mangelt es vielen Menschen an Lebensnotwendigem wie Nahrung, Trinkwasser und medizinischer Versorgung. Kinder müssen schwere Arbeit leisten und auf der Straße leben. Der Lebensraum von Ureinwohner/innen wird weiter vernichtet. Seit fast 60 Jahren beginnt das neue Jahr mit einer einzigartigen Solidaritätsaktion: Hilfe, getragen von Kindern, bedeutet für über eine Million Menschen den Start in ein besseres Leben.

Sternsingen: Bewegung mit Tradition

"Schon als Jungscharkind habe ich beim Sternsingen erfahren und erleben dürfen, wir gut es sich anfühlt, anderen Menschen helfen zu können. Sternsingen zu gehen war selbstverständlich. Obwohl das auch in den Weihnachtsferien hieß, früh aufzustehen und mehrere Tage lang bei jedem Wetter unterwegs zu sein. Auch wenn ich als Kind bei weitem nicht gewusst habe, dass sich hinter unserer 'kleinen Pfarraktion' was Großes und Weltumspannendes verbirgt, war für mich damals schon klar, dass das gut und wichtig ist, was wir taten." erinnert sich Elke Giacomozzi, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar, gerne an ihre Erfahrungen als Spendenkönigin. "Heute sind es 85.000 Kinder, mehr als 30.000 Jugendliche und Erwachsene und eine großzügige österreichische Bevölkerung, die hinter diesem fantastischen Ergebnis stehen. Ihnen allen kann man gar nicht genug dafür danken."

Entwicklungszusammenarbeit: Regierung kürzt trotz gegenteiliger Versprechen

Während die Dreikönigsaktion Jahr für Jahr mit den Sternsingerspenden mehr Entwicklungsinitiativen unterstützen kann, hat die Bundesregierung die Mittel für staatliche Projektförderung in den letzten Jahren drastisch gekürzt. Entgegen aller anderslautenden Versprechungen sind auch NGO-Projekte davon betroffen. "Jahr für Jahr dasselbe Bild: Die österreichische Bevölkerung setzt bewusst auf Solidarität und füllt die Sternsingerkassen bis zum Rand. Die Bundesregierung hat nichts Besseres zu tun, als auf dem Rücken der Ärmsten zu sparen." appelliert Elke Giacomozzi an die Moral von Spindelegger und Co., der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit den weiteren Einsparungen nicht den Todesstoß zu versetzen.

Sternsingen - Eine "Staralliance" der besonderen Art.

Nicht nur Österreich, ganz Europa ist zu Jahresbeginn fest in "königlicher Hand": Verkleidet als die biblischen Heiligen Drei Könige sind rund 700.000 Mädchen und Buben im Namen der größten Solidaritätsinitiative von Kindern und Jugendlichen in vielen europäischen Ländern unterwegs. Mit einem gemeinsamen Ziel: eine gerechte Welt, in der alle Menschen in Würde leben können. In Zukunft - v.a. in Hinblick auf die kommende Jubiläumsaktion (im Jänner 2014 sind die Sternsinger/innen in Österreich zum 60. Mal unterwegs), werden die großen europäischen Sternsingerhilfswerke aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol, der Slowakei, Ungarn und natürlich die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs ihre Kooperation intensivieren. Eine "Staralliance" der besonderen Art.

Sternsinger Highlights in Zahlen

In 20 Entwicklungsländern kommen Sternsingerspenden zum Einsatz

Rund 500 Hilfsprojekte können pro Jahr finanziert werden.

Ca. 180 Euro ersingt jedes Sternsingerkind, bei seinem/ihrem Einsatz für eine gerechte Welt. Das ist rund 3 x so viel, wie Herr und Frau Österreicher/in im Durchschnitt pro Jahr spendet!

In nahezu 3.000 österreichischen Pfarren sind Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs.

Geschätzte 420.000 km legen die Sternsinger/innen gemeinsam zurück und umrunden damit rund 10 x den Erdball

Alle 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger zusammen könnten locker ein großes Fußballstadion füllen.

1.000.000 Menschen werden jährlich von den Spenden der Sternsingeraktion direkt erreicht.

Endergebnis Sternsingeraktion 2013 - siehe Anhang

