Die 113. Canton Fair: "Benutzerfreundlich und profitabel zieht Chinas erstklassige Handelsveranstaltung Geschäftsleute aus der ganzen Welt an"

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Canton Fair - Chinas profilierteste Handelsmesse - unterstützt Geschäftsleute aus der ganzen Welt dabei, den lukrativen chinesischen Markt zu erobern. Die Veranstaltung wird zunehmend populärer bei Unternehmern aus Entwicklungsländern und eine wachsende Zahl bereitet sich nun darauf vor, an der 113. Fortsetzung teilzunehmen, die am 15. April beginnen wird.

Mit dem professionellen und benutzerfreundlichen Format erhält die Canton Fair kontinuierlich lobende Kritiken von den Teilnehmern. Die Geschäftsleute aus den aufkommenden Märkten sind besonders von dem Angebot angetan, da sie die Vorteile der hochqualitativen, mit einem konkurrenzfähigen Preis versehenen Produkte der Veranstaltung schätzen, da sie damit ihre ambitionierten Geschäftsziele erreichen können.

Der Brasilianer Ricardo Falavina ist der Besitzer von Intercondors, einem Lederprodukthersteller, der sich auf Lederspielzeuge und dekorativ verarbeitetes Leder spezialisiert hat. "Diese Veranstaltung hat mich wirklich beeindruckt", erklärte Falavina, nachdem er an der letztjährigen Canton Fair teilnahm. "China ist ein hochattraktiver Markt und ich plane nun, mit dem chinesisch-brasilianischen Investitonsentwicklungs- & Handelszentrum zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Produktionsstätte für Lederspielzeuge aufzubauen."

"Wir waren immer stark abhängig von Importen aus Europa", fügte Ronald Montario, der kaufmännische Leiter von Becar Repuestos - ein Händler für bolivianische Motorradteile - hinzu, nachdem er kürzlich an der Canton Fair mit mehr als 80 bolivianischen Käufern teilnahm. "Doch nun haben wir entdeckt, dass die hochwertigen, hier verfügbaren, chinesischen Produkte weniger kosten. Die Messe hat wirklich neue Geschäftsmöglichkeiten für uns eröffnet."

Der indische Geschäftsmann Prakafh Nainaya hat die Canton Fair seit dem Jahr 2000 sieben Mal besucht. "Das wichtigste ist der Einblick in das aktuelle chinesische Geschäftsklima, den ich durch meine Teilnahme erhalte", erklärte Nainaya. "Die Veranstaltung bietet eine viel größere Auswahl an Produkten als andere Messen. Ich werde definitiv immer wiederkommen, um meine Geschäftsziele zusammen mit meinen geschätzten Geschäftspartnern umzusetzen."

Eine wachsende Anzahl an afrikanischen Geschäftsleuten hat es ebenso zur Canton Fair gezogen. Der mosambikanische Geschäftsmann Jose nahm erstmals letztes Jahr an der 112. Canton Fair teil. "Die mosambikanische Wirtschaft ist derzeit in keinem so guten Zustand", kommentierte er. Er fuhr fort: "Die weltweite Wirtschaft ist insgesamt in keinem guten Zustand. Doch China geht es gut. Ich bin hierhergekommen, um chinesische Waren zurück in mein Land zu bringen, um die Wirtschaft dort anzukurbeln."

Die Organisatoren freuen sich darauf, Teilnehmer aus der ganzen Welt bei der 113. Canton Fair willkommen zu heißen. Nutzen Sie Chinas erstklassige Messeveranstaltung für das Wachstum ihres Unternehmens.

